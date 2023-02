S druhým frajerem ti bylo líp? Výměnou manželek otřásala žárlivost

Hlavním problémem v karlovarské domácnosti je Romanova žárlivost. Jeho žena bez něj nesmí ven.

Na sídlišti v Karlových Varech v pronajatém třípokojovém bytě žije první rodina premiérového dílu Výměny manželek. Zuzka (38) je matkou v domácnosti a její partner Roman (44) je nezaměstnaný. V domácnosti žijí také tři děti z předchozího Zuzčina vztahu – Tonda (19), Petr (15), Béďa (10) a dále Sofinka (3), kterou mají partneři spolu. Zuzanina nejstarší dcera už s nimi nežije a Romanových pět dětí z předchozích vztahů tatínek nevídá.

S dětmi své partnerky Roman bojuje. Přijdou mu líné a navíc ho údajně nerespektují. To dosvědčuje i devatenáctiletý Tonda. „Neberu ho jako tátu, ale jako mámy manžela. A co bych měl na něm rád, to fakt nevím.“ Roman po něm chce, aby se osamostatnil, a to i přesto, že stále studuje. Podle Zuzaniných slov je její partner žárlivý a nedůvěřuje jí, i když většinu času tráví společně v bytě.

Mám z toho chlapa strach

Deset dní strávil Roman s Petrou (26), která se živí jako pokladní. První nepříjemná chvilka v rodině nastala záhy po seznámení, když Roman necitlivě vysvětlil Petře, že bude spát v pokoji s Tondou. „Nemusíš mít strach, protože není na holky,“ dodal.

„Jsem z nich taková nervózní, mám strach z toho chlapa,“ svěřila se Petra kamerám. I přesto se okamžitě pustila do péče o domácnost i děti. Podle manuálu měla Sofii dvakrát denně koupat. Hned při první příležitosti zjistila, že tříletá holčička má zkažené zuby a neumí pořádně mluvit. „Oba dva rodiče jsou doma, ale asi si s ní vůbec nepovídají, nečtou… Ona nemá žádnou slovní zásobu,“ divila se.

Z toho, že si nečistí zuby, začala podezírat i patnáctiletého Petra. Podle manuálu ho měla před odchodem do školy vzbudit, zjistila však, že se v ložnici zamyká. „Odemkne se, obleče se a jde. Jestli si čistí zuby, nevím,“ prohlásila.

Romanovi se už zpočátku znelíbilo, že Petra přehnaně uklízí, i když to podle jeho názoru není potřeba. „To jsou prostě ženské. Pořád uklízíte a pak si stěžujete, že jste unavené.“

Velké dusno nastalo v momentě, kdy si rodina na Petřino naléhání vyjela na vánoční trhy do centra města. Náhradní manželka si všimla, že malá Sofinka není připoutaná v sedačce, a Romanovi dala své pobouření ostře najevo. „Jestli se ti to nelíbí, tak můžeme jít domů,“ reagoval podrážděně. Nakonec sebral dceru a vyrazil na hřiště, zatímco kluci s Petrou chodili po trzích.

Petra (26) se živí jako pokladní. Díky pobytu s výbušným dočasným manželem a synem si uvědomila, že všechny hádky s přítelem jsou zbytečné.

Pás v autě? Kámen úrazu

Ve změně režimu si Petra od kluků přála, aby byli samostatnější – chystali si svačiny do školy a uklízeli pokoje. Chtěla také znovu vyrazit na vánoční trhy. Roman byl však proti. „Ať si vezme Bedřicha a jdou na trhy spolu. Já se Sofií půjdu jinam.“

Klukům také připravil svačiny do školy, i když si je měli udělat sami. Zatímco šla náhradní manželka vyvenčit psa, svěřil se Roman, proč se mu znelíbila: „Já jsem s ní vycházel, ale jak řešila to připoutání, tím mě úplně dostala.“

Jediným světlým bodem Výměny byl pro Petru Tonda, se kterým si okamžitě porozuměla. Dokonce si slíbili, že se potkají i někdy po natáčení, třeba o prázdninách. Právě Tonda byl ale častým předmětem hádek. Nevlastní otec ho často a rád označuje nevybíravými přívlastky, údajně proto, že Tonda „studuje a myslí si, že je něco víc.“ V hádce s Tondou se Roman obořil i na Petru: „Ty nic nevíš, tak drž hubu!“

Oběma pak řekl, že se mají sbalit a odejít někam spolu. Tonda se skutečně začal balit. „Omezuje tu malou, protože by mohla mít pokojík, ale nemá nic, je v něm on! A už mu bude dvacet roků, měl by se osamostatnit a hledat si to bydlení jinde,“ zuřil Roman. „Zuzana by se nad sebou měla zamyslet a chránit Tondu. A ne, že ho cizí člověk bude vyhazovat z baráku,“ přemýšlela mezitím Petra.

Od Romana dostala zákaz vykonávat jakékoli domácí práce, přes den se tak věnovala aspoň Sofii. Neodpustila si přitom pár poznámek směrem k Romanovi, i nadále se totiž nemohla ubránit pocitu, že rodiče Sofii zanedbávají. „Nerýpej do mě s tou výchovou!“ čertil se Roman a zakrátko opět doporučil náhradní manželce, ať drží ústa.

Další den jí sdělil, ať na něj nemluví, nevšímá si jeho ani Sofie a jde si za „kámošem“, tedy za Tondou. Na Petru nebyl sprostý jen Roman, ale i patnáctiletý Petr. „Ty pi*o, fakt už drž hubu,“ prohodil zcela neočekávaně. „Zkus mi to říct ještě jednou! Jseš normální rozmazlený fracek, který si neumí ani udělat svačinu a uklidit si pokoj.“ Ze strany Petra přiletěl další příval nadávek. To už na náhradní manželku bylo moc a rozhodla se Výměnu ukončit.

Bývalý mi vyhrožoval s nožem

Druhá rodina žije v rodinném domku v obci Dolní Újezd Skoky. Jirka (37) pracuje ve výrobě granulí. S Petrou žije již osm let, ale nejsou manželé. Společně vychovávají syna Jiříka (3).

S přihlášením do pořadu přišel Jirka, protože se partneři často hádají ohledně výchovy a práce. On sám prý podle názoru partnerky až moc pracuje a s rodinou tráví málo času. Jirka by si také přál, aby si Petra zkusila žít s rodinou, kde je víc dětí, protože uvažují o rozšíření vlastní rodiny.

Zuzka (38) je matkou v domácnosti. Výměna manželek jí údajně otevřela oči. Svému partnerovi pohrozila rozchodem, pokud jí nedá víc svobody.

„Čekal jsem něco mnohem horšího, takže za mě super,“ radoval se Jirka po seznámení. I on udělal na Zuzku dobrý dojem a nejspíš si okamžitě získal její důvěru. Hned se mu totiž svěřila, jaké těžkosti zažívá doma: „Manžel je hodně žárlivý, nikde sama nesmím. Určitě pak řekne: ‚S takovým jsi byla doma sama? Co jste tam dělali?‘“ Jirka se jen rozpačitě usmíval.

Netrvalo dlouho a i on se náhradní manželce svěřil s problémy: „Před půl rokem jsme měli těžkou krizi, včetně vyhazování z baráku. Petra si se mnou nedokázala normálně promluvit. Řekl jsem si, že by nám asi pomohla Výměna manželek.“ Problémy prý zažívali i v sexuální oblasti. „Tak to u nás je to úplně jinak. Spíme spolu třikrát, čtyřikrát denně. Prostě když to jde, tak jdeš,“ odvětila Zuzana.

Během pobytu bojovala Zuzka nejvíc s malým Jiříkem, který měl občas zlobivou náladu. Dočasný manžel naznačil, že za tím můžou stát jeho časté hádky s Petrou. „Ty hádky dělají na dětech své, to já vím. Petra by si to měla uvědomit, že dítě to vidí, vyrůstá v tom a jednou bude taky takové,“ hodnotila Zuzka. Zato slepice i zahrada pro ni byly, po drobné instruktáži, hračka.

Že o hádkách skutečně něco ví, se diváci dozvěděli, když začala Zuzka popisovat svůj předchozí vztah. „Nechápu, že jsem s ním byla dvacet dva let. Že jsem neodešla už tehdy, když mě poprvé zmlátil. Když jsme pak měli už čtyři děti, přišel v noci, vytáhl je z postele, zmlátil je, zmlátil mě.“

Bývalý přítel jí prý také vyhrožoval s nožem v ruce, že ji zabije. V tu chvíli ji zachránil nejstarší syn Tonda. „Bylo mu tehdy nějakých třináct let, ale skočil na něho a křičel, ať mě nechá.“

Prořízlá pusa ji může dostat do konfliktu

Zuzce se v nové domácnosti líbilo, a proto měla na Jirku jen skromná přání – společný výlet a aby o víkendu uvařil. Protože jí nebylo dobře, pustil se dočasný manžel do vaření. U toho měl čas na přemýšlení.

„Pořád myslím na Péťu, jak to tam zvládá se čtyřma dětma a s pánem. Mám strach, člověk neví, co se tam děje.“ Prořízlá pusa jeho partnerky by ji podle jeho názoru mohla dostat do konfliktu.

Zuzka měla zatím opačné pocity. „Už aby byla neděle. Na Romana se těším trochu, ale hlavně na děti. Myslela jsem si, že i na něho se budu takhle hodně těšit, ale není to tak.“

Zároveň přiznala, že mezi Romanem a Tondou to jiskří, když se s ní Roman hádá. „Zamkl mě třeba do pokoje a klíč schoval. A děti tohle znaly z mého předchozího vztahu, takže Tonda na něho zanevřel. Momentálně jsou schopní se poprat.“

Zuzana si v nové domácnosti užívala svobody a začalo jí docházet, že její život s Romanem není ideální. Partner jí údajně trhá oblečení, aby nikam nemohla, a sleduje její polohu v mobilu.

„To je prostě stalking. Je to nemoc, se kterou se lidi normálně léčí,“ odpozoroval Jirka. „Buď se to zlepší, nebo půjdeme od sebe. Mě nic nedrží, vlastně ani nevím, proč jsme spolu takhle dlouho,“ hodnotila Zuzka.

Po návratu domů se Roman zavázal, že své partnerce začne důvěřovat a nechá jí víc svobody.

S frajerem ti bylo lépe?

V úvodu setkání mezi osmi očima si vzala slovo Zuzka. Její sdělení bylo krátké: Petra má skvělého partnera i syna a Výměna se jí moc líbila. Petřino vyprávění bylo o poznání delší.

Nejdřív pochválila Tondu a zkritizovala Romana, že ho pořád uráží. Ten se bránil, že spolu vycházeli dobře, dokud Tonda nezačal dělat rozbroje. „On nechce, abychom byli s Romanem spolu,“ vysvětlila Zuzka. „Musíš to brát tak, že sis ji našel s dětma, nemůžeš ji mít jenom pro sebe,“ promluvil Romanovi do duše Jirka.

„Já jdu pryč odsaď! Ty píšťalo,“ zvedl se po chvíli zhnuseně Roman. Zuzka ho následovala. Partner na ni hned uhodil, jestli se chce rozejít: „Sis to tam užila? Ten frajer ti seděl víc a bylo ti to příjemnější?“

Zuzaně už docházela trpělivost: „Buďto se probereš, nebo to spolu skončíme a bude to jednodušší.“ Po návratu domů se Roman zavázal, že své partnerce začne důvěřovat a nechá jí víc svobody.