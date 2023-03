Zabij radši mě, přála si Angie ve Výměně. Prase oplakala, před krůtou utekla

Angie a Pepa žijí v pronajatém bytě 2 + 1 v Praze na Smíchově. Angie (26) se živí jako modelka, influencerka a podnikatelka. Její partner Pepa Kůrka (30) je taktéž model a influencer. Již po půlroce známosti prožívali partnerskou krizi, a dokonce se i několikrát rozešli. Právě proto kývli na nabídku účasti ve Výměně – podle jejich názoru by jim tato zkušenost měla pomoct zjistit, zdali spolu chtějí být i nadále.

Přestože Pepa, muž roku 2016, vypadá mužně až až, Angie by chtěla, aby byl „větší chlap“. „Je to hloupost, když jsem dominantní, tak je zase naštvaná,“ stěžuje si Pepa. Angie vadí také jeho zvyk vypít každý večer láhev vína.

Jak buran ve velkoměstě

Přítelkyni Pepovi na deset dní suplovala Věra (42), která pracuje jako pokojská. Pro přečtení manuálu a zjištění, kolik focení a natáčení bude muset místo Angie oběhnout, se neubránila smíchu: „Jsem jak buran, který přijel do velkého města.“

Věra (42) pracuje jako pokojská a jejím největším koníčkem jsou zvířata.

S náhradním manželem si ovšem okamžitě porozuměla, i ona jemu padla do oka. „Paní je moc sympatická, ani jsem to nečekal,“ přiznal. Hned další ráno musela Věra zastoupit Angie při focení v její firmě s parukami.

Práce jí šla od ruky, ochotně upravovala modelky a česala paruky. „Jde jí to skvěle, ani se jí odsud nebude chtít odjet,“ hodnotil Pepa. „Je to úplně jiný svět, než z jakého jsem já. Ale užila jsem si to,“ usmívala se Věrka.

Ačkoliv se zpočátku bála, že se v malém bytě bez dětí bude nudit, Angie jí nachystala bohatý program. Další den měla místo ní natáčet podcast, jehož hostem byl shodou okolností Pepa.

„Hodně lidí by si podle mě rádo vyměnilo místo s Angie. Chtěla jsem se proto zeptat, jestli jsi vděčná za to, že jsi s ní vyměněná,“ začala moderátorka. „Ano, protože poznávám něco nového a něco jiného,“ odpověděla Věrka.

Pak už byla řada na ní samotné, aby se ptala Pepy. Došlo i na nepříjemné otázky, při nichž se dočasný manžel svěřil, že se rád napije. „Třeba i před přehlídkou nebo před focením si rád dám.“

Údajně je to kvůli nízkému sebevědomí. „Mám strach, že když vyjdu na molo třeba jen ve spodním prádle, tak si všichni řeknou: ‚Cože? Tenhle je muž roku?‘“ svěřil se Pepa.

Do toho všeho zvládala Věrka i péči o domácnost, uklidila celý byt a uvařila. „Tady to mě baví víc než to… Influence,“ svěřila se na kameru. Náhradní manžel jí pak navrhl, že by mohla navštívit wellness, aby si odpočinula. To Věrce udělalo radost a pochvalovala si, jak je pozorný.

„Nevím, jestli to Angie vyhovuje, že jsem pozorný,“ dumal Pepa, což ho dovedlo i k zamyšlení, proč z něj chce jeho partnerka udělat „většího chlapa“. „Jsem obrovský, stokilový, potetovaný chlap. Nevím, co tím myslela. Ale nedokážu si představit, že by to bylo naopak, že bych ji já takhle shodil.“

Věrka neměla na úvahy o svém vztahu s manželem čas, protože se musela místo Angie účastnit lekce boxu a večer párty v klubu. Při té příležitosti se neváhala převléknout do kostýmu sexy čertice. Pepa měl nejdříve strach, že ho její manžel zbije, neubránil se však ani obdivu nad Věrčinou odvahou, s jakou přistupuje k novým věcem.

Boj s prkénkem

Ve změně režimu si Věrka přála spravit vrzající dveře do koupelny a vyměnit záchodové prkénko. Pepa jí měl také zařídit kadeřnici, kosmetiku a doprovodit ji do zverimexu. Dělala si totiž zálusk na nového mazlíčka, konkrétně ještěrku.

Pepa ji však nejdřív ze všeho vzal do fitka a zasvětil i do tajů vlastní práce. „Každý si myslí, že influencerství je jednoduché. Že se asi tak vzbudíš a naběhne ti x tisíc sledujících na Instagramu. Přitom já třeba na sobě pracuju od třinácti let, takže sedmnáct let cvičím.“

Propagovat produkty za peníze také podle něj není jednoduché. „Ať si někdo vyzkouší nějaký čistící prostředek a zkusí si nahrát video a říkat o něm, jak je úžasný. Určitě zjistí, že to není žádná sranda.“

S náhradní manželkou se šli pak fotit pro reklamu, Pepa ve spodním prádle, Věra v pyžamu a županu. „Zvedlo mi to sebevědomí, na začátku Výměny jsem si říkala, že to nikdy, že se nerada fotím, a teď už je to mnohem lepší,“ prozradila náhradní manželka.

Zatímco Věrka se poprala s focením, Pepu nejtěžší úkol teprve čekal. S mazáním dveří mu musel pomoct člen štábu, záchodové prkénko po několika minutách zápasení znechuceně odhodil. Pomohla mu nakonec Věrka.

Poslední den se celý nesl v duchu plnění přání. Vyměněná manželka si dopřála péči v kosmetickém salonu, u kadeřníka a nakonec s Pepou došli i do zverimexu, odkud si odnesla nového mazlíčka.

Sympatická, ale na práci moc není

Druhá rodina žije ve vesnici Zlaté Hory, kde vlastní velký dům s rozsáhlým hospodářstvím. Věřin partner Jirka (38) se živí jako horník. Společně vychovávají Samuela (10 let), který chodí do 5. třídy.

Do Výměny manželek rodinu přihlásila Věrka, která by divákům ráda ukázala, co obnáší život spojený s péčí o zvířata. Těch mají opravdu požehnaně: kromě prasat, ovcí, krůt, slepic a hus chovají doma hady, agamy, rybičky a ještěra.

Manželé mají téměř idylický vztah, jen občas se hádají kvůli výchově Samuela. Podle Jirky je Věra příliš měkká. Výměna manželek pro ně měla být drsná i proto, že manželé za svůj společný život ještě nikdy nespali odděleně.

Angie (26) se živí jako modelka, influencerka a podnikatelka. S partnerem Pepou žije v Praze.

„Prase, prase, ty v*le, ne, prase,“ začala vyměněná manželka šílet, jakmile vstoupila na zahradu. „To je nějaká velká slepice, ne? Nebo není to křepelka?“ ptala se při pohledu na krůty. Po seznámení s rodinou se řeč hned stočila na mobily. „Já snad ani neznám nikoho, kdo by neměl dotykový telefon s internetem,“ smála se Angie Jirkovu retro modelu. Náhradní manžel se jí i přesto zdál sympatický a i ona na něj zapůsobila pozitivně.

Podle manuálu hned v 18:00 přišel čas pomazlit se s ještěrem Theodorem. „Já ho určitě mazlit nebudu, vypadá ještě větší než v tom akvárku,“ udržovala si modelka zprvu uctivý odstup. Nakonec se odhodlala ho alespoň pohladit.

„Ve čtvrtek budeme zabíjet husu, takže mi ji pomůžeš odrat,“ sdělil jí následně Jirka. „Cože? To ne, to fakt ne. Jako živou husu?“ děsila se opět vyměněná manželka. „No ona už bude mrtvá,“ vysvětloval Jirka a dodal: „A v sobotu potřebuju zabít berana.“ „Ne, zabij radši mě,“ smála se nervózně Angie.

Nástrahám však zdaleka nebyl konec. Podle pokynů vstala v šest hodin ráno, o půl hodiny později měla jít vzbudit Samuela. Vyšlo však najevo, že neumí poznat čas na ručičkových hodinách. „Ani jsem dlouho nedělala někomu svačinu. Já jsem zvyklá, že mi Pepa nosí snídani do postele, že nic nedělám,“ zasmála se.

Pak už nastal čas chystat snídani pro zvířata. Zvlášť se jí líbila selátka. „Je to roztomilý, ještě jak vydávají ten zvuk,“ napodobovala Angie čvachtání rypákem. „Je strašně vtipný, jak prase žere tím nosem. Mně by to strašně vadilo v nose,“ uvažovala při sledování prasnice.

Další krmení už zvládla samostatně, byť utekla před krůtami a zjistila, že kočky převrhly hrnec s obědem, který se chladil za oknem. „To krmení mě docela baví. Je to takové hezké, když na tebe někdo čeká, že ho nakrmíš a má tě rád,“ svěřila se.

Blížil se ale den sv. Martina, a tedy i čas zabít a odrat husu, a navíc i porazit prase. Angie se u toho rozplakala. „Teď je mi líto, že nemám mobil. Natočila bych to na Instagram, všichni by mě politovali, a to by mi zvedlo náladu,“ přemýšlela.

Jirka i se Samíkem se pak dali do draní a zdráhavě se připojila i náhradní manželka. „Teď mi došlo, že neumím péct,“ přiznala se. „Nevadí, husu zamrazíme a počkám na manželku. Ta udělá hezky zelíčko a karlovarský knedlíček,“ těšil se Jirka.

Náhradní manželka měla zatím úplně jiné starosti. Protože jí bylo nevolno a necítila se dobře, rozhodla se udělat si těhotenský test. Ten vyšel pozitivně. „Nemám starosti, co Pepa řekne, protože jsme se o tom bavili a on říkal, že si mě chce vzít a chce se mnou mít děti. Takže si myslím, že bychom si to měli nechat,“ uvažovala Angie.

Další dny ji přemohla únava. Jirka tak musel pracovat dvakrát tolik. „Nečekal jsem, že budu dělat práci i za svou ženu, je to náročný týden,“ povzdechl si. „Je sympatická, ale na práci moc není,“ ohodnotil náhradní manželku.

Profilová fotka s hadem

Ve změně režimu si Angie přála, aby si Jirka založil Instagram. „Vidíš, je ti to nepříjemné, stejně jako mně všechno tady,“ připomněla mu nedávné porážení zvířat a dočkala se rezervovaného souhlasu.

Podobně reagoval Jirka i na přání jít společně do fitka. Další žádost směřovala na Samíka, který měl odteď vstávat sám a samostatně si chystat svačiny do školy. Posledním přáním Angie bylo, aby mohla poslední noc strávit v hotelu.

V cestě k Jirkovu instagramovému účtu stálo hned několik překážek, se kterými Angie nepočítala. Ačkoliv vytáhl schovaný chytrý telefon, neměl ani vlastní e-mail. Musel si proto všechno založit. Na profilovou fotku se pak nechal vyfotit s hadem, prý aby Angie měla další šok.

Protože se náhradní manželce večer nechtělo vařit, objednala pizzu. „Je to drahé. Za ty peníze bychom navařili na pět dní,“ skuhral Jirka. „My měsíčně utratíme nejvíce za taxíky a za objednané jídlo. Třeba tak třicet tisíc?“ prozradila Angie a Jirka se zhrozil, že to odpovídá jeho výplatě.

Předposlední den vyrazila celá rodina do fitka. „Já bych raději štípal dřevo, udělal bych práci a ještě si u toho zacvičil,“ prohlásil Jirka. Angie se mezitím rozpovídala o rasismu, se kterým se potýkala ve škole. „Nechtěla jsem kvůli tomu vůbec chodit do školy. Třeba jsem přišla a kartáčkem na zuby jsem se snažila setřít tu moji černou barvu.“

Právě odsud údajně pramení její touha po pozornosti. Podle jejích vlastních slov to však mělo i jisté výhody. „Dalo mi to velkou školu do života a kvůli tomu mám ostré lokty.“

Poslední noc strávila podle svého přání v hotelu. „Důvod je ten, že jsem chtěla vyčuchnout. Být voňavá, až se setkám s Pepou,“ prozradila kamerám.

Pepa se v závěru pořadu dověděl, že bude otcem...

Jsi skutečný chlap

Při rozhovoru mezi osmi očima se Věrka rozpovídala o činnostech, které měla možnost si vyzkoušet a kterým i přišla na chuť. „Uvařila jsem asi jedno normální jídlo, nebyl čas,“ smála se. Záchvat smíchu u obou párů způsobila také Angiina zpráva, že Jirka má Instagram. Pár ze Zlatých Hor přehodnotil svůj přístup k Samíkovi, Věra se zavázala být o trochu přísnější.

Angie v závěru setkání podstrčila svému partnerovi krabičku se snímkem z ultrazvuku. Pepa byl očividně dojatý a nezmohl se na slovo. „Chtěla jsem se ti omluvit, že jsem řekla, že nejsi dostatečný chlap. Protože o mě fakt pečuješ a staráš se o mě,“ dodala Angie. Na svém životě druhý pár údajně nic měnit nehodlá.