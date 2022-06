Svému muži bych ani nezavolala záchranku, rozčilovala se vyměněná manželka

V nové epizodě se diváci setkali s rodinou, která žije v Hlinsku – s nezaměstnanou Alenou (27), Honzou (34), kuchařem a zároveň dělníkem ve výrobně pažeb na zbraně, a Amálkou (4). Alena žije s Honzou pět let a momentálně jejich vztah prochází krizí, a to hned z několika důvodů. Dohady mají kvůli výchově dcery, navíc si nemají téměř co říct. „První dva roky to byla krásná, zamilovaná pohádka. Potom, co se nám narodila dcera, už to šlo z kopce,“ přiznává manželka.

Oba údajně vedle sebe žijí jen jako spolubydlící a Alena už dokonce přemýšlela o tom, že vztah ukončí. Honza by si přál, aby se vše zlepšilo a Alena s ním byla spokojená. Rodina má i finanční problémy. Alena přišla kvůli epidemii o práci a Honza jako kuchař kvůli zavřeným restauracím o velkou část výdělku.

Prý jsem psal do nevěstince

Deset dní prožil Honza s Luckou (32), maminkou na mateřské dovolené. Té se skromná dočasná domácnost moc nezalíbila, nedala to však na sobě znát. „Vypadá sympaticky, ale uvidíme, co dál. Na první dojem vypadá každý sympaticky,“ hodnotil opatrně Honza.

Lucii zarazila poloprázdná lednička, Honza ji ale uklidnil, že donesl tašku s nákupem. I tak ale potravin nebylo dost a náhradní manželka tak hned druhý den ráno vyrazila pro zásoby. „Budeme si muset promluvit s tatínkem, co s nákupy, kolik na ně mají vyhrazeno penízků,“ předeslala Lucie.

Malá Amálka přišla Lucii uzavřená, a tak se ji snažila zapojit do aktivit v domácnosti. Holčička ji ale odbyla: „Ty zlobíš.“ Vyměněná manželka si s ní šla promluvit a zjistila, že se údajně na Amálčin vkus až moc vyptává. „Ta malá mě teď dostala. Nechci být zlá, ale přijde mi, že se jí asi maminka dost nevěnuje. Nejradši by byla zavřená pořád někde v koutě,“ konstatovala překvapená Lucie.

Honza z práce donesl nejen sebe, ale i maso, Lucii to však nestačilo a potřebovala mít dlouhodobější plán. Náhradní manžel jí proto doma nechal peníze. Zároveň ji ale pověřil, ať se snaží spíš šetřit. „Když to počítám, tak na jídlo máme za měsíc tak maximálně šest tisíc,“ sdělil jí Honza a dodal: „Když člověk musí pořád řešit, jestli koupí chleba nebo rohlíky, tak je to ubíjející. A promítá se to i do vztahu.“

Špatně údajně vychází i s dcerou, ale pouze pokud je přítomná Alena. „Když tady není, tak fungujeme úplně normálně,“ řekl. „Alča se mě ptá, co dělám pro rodinu, kromě vydělávání peněz. Ale kdy já mám na něco jiného čas? Můžu si vzít dovolenou, ale nevím, co budeme dělat, jestli půjdeme pást, nebo někam pod stan.“ Zároveň přiznal, že už neví, jak se své partnerce zavděčit. Údajně na něho žárlí, protože mu našla v mailu zprávu nevěstinci, podle Honzy se však jednalo jen o spam.

Honza s Lucií vycházeli dobře a v domácnosti vládla pohoda. To nutilo Honzu přemýšlet, co je na jeho soužití s Alenou špatně: „Bylo by fajn, kdyby to takhle bylo normálně. Ale já obvykle přijdu domů a nikdo se mnou nemluví, jenom kouká do zdi, to je na prd.“ Podle jeho názoru dokáže dusno vycítit i Amálka a radši si jde hrát sama do pokojíčku.

Nemůže na ně pořád hulákat

Ve změně režimu si Lucie přála nezapínat televizi v dětském pokojíčku Amálce k usínání a místo toho jí raději přečíst pohádku. S druhým přáním – přestavěním ložnice – u Honzy neuspěla. Jeho vyplnění by totiž znamenalo, že by po zbytek Výměny manželek Lucka neměla kde spát. Na závěr upozornila náhradní manželka Honzu na ještě jedno přání, které napsala jeho přítelkyně do manuálu: aby si více hrál s Amálkou. Oba dva se ale shodli, že to Honza plní už od začátku natáčení.

Lucka ale přesto Honzu přiměla trávit s Amálkou ještě více času. Poslala je spolu ven a mezitím stihla v klidu uklidit. „Mám v plánu být více aktivní, brát malou ven, ať si Alča odpočine,“ dušoval se Honza. Problém v jeho vztahu tkví podle něj i v tom, že je jeho přítelkyně negativně naladěná. „Ideál by bylo, kdybych přišel z práce, ona se usmívala a všichni bychom byli spokojení.“ Večer Honza Amálku uložil a přečetl jí pohádku bez obvyklé televize.

Na Amálku Lucie nedala dopustit, především na její samostatnost. „Ráno se vzbudila, sama se oblékla a začala si hrát. Je fakt zlatá,“ popisovala. Ukázalo se, že holčička nepostrádá ani oblíbenou televizi. Lucie také přiznala, že Výměna manželek je už pro ni dlouhá a chybí jí rodina. Pocit se ještě prohloubil, když na dveře zazvonil kurýr, který jí dovezl kytici od manžela. Také Honza nelenil a přítelkyni poslal k MDŽ kytku.

Lucie přišla během natáčení na to, že se s manželem zbytečně zaobírají malichernostmi. „Řešíme opravdu prkotiny. Tím, že byl manžel se syny déle, tak určitě zjistil, že na ně nemůže pořád hulákat,“ mínila. Honza naproti tomu zjistil, že v domácnosti může vládnout pohoda. „Vidím, že to může fungovat lépe a o dost, bez stresu, bez hádek, urážení a takových věcí. Doufám, že to bude lepší a Alča zjistí, že nemusí pořád lítat, uklízet a řešit nesmysly.“ Pochlubil se také s radostnou novinou, že dostal pro přítelkyni nabídku práce.