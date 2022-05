Zkus se o sebe víc starat, nabádal partner vyměněnou manželku

První rodina nejnovější Výměny manželek bydlí ve vlastním třípokojovém bytě v Kojetíně. Skládá se z Vlaďky (48), která pracuje v masně, taviče Pepy (48), Míši (13) a spousty ptáků. Partneři jsou spolu teprve dva roky a svůj vztah popisují jako harmonický. Sdílejí totiž stejný smysl pro humor. Vlaďka se netají tím, že účast v pořadu byla jejím dlouholetým snem. „Já bez tebe deset dnů vydržím,“ říká partnerovi.

Děti se mi smějí, už to neřeším

Náhradní manželkou se Pepovi stala Katka (36), která je na mateřské dovolené. „Tatínek bude v pohodě. Myslím si, že bychom mohli vyjít,“ mínila Katka po seznámení. Jedinou obavu měla z ptáků, kteří se jí sice líbili, ale měla z nich strach. „Jak budeš odjíždět, tak už se bát nebudeš,“ uklidňoval ji Pepa. Hned první večer jí dal jednoho papouška podržet.

Dočasný pár si po většinu natáčení užíval společné pohody. „Je to úplně stejné jako s Vlaďkou, jen je tady Katka,“ prohlásil Pepa, zatímco si šli posedět a poklábosit na zahrádku před dům. Při této příležitosti Katka zjistila, že jediné, co Pepu ohledně jeho rodiny trápí, je fakt, že nevlastní dcera Míša nemá žádné kamarády. „Holky v jejím věku se oblíkají, ale Míša to má trochu jinak. Ráno odejde v mikině a legínách… Je to prostě hrozně zvláštní,“ uvažovala Katka později. „Zkusím to nějak zjistit, než odjedu.“

Jak řekla, tak udělala. „Ptala jsem se Míši, proč nemá kamarádky. A ona mi odpověděla, že to neřeší, že máma to taky neřeší. Já bych to teda řešila.“ Lítost nad touto skutečností Katku dohnala k slzám. „Já si neumím představit, že by se něco takového dělo mé dceři.“

Míša jí však byla sympatická, i proto, že se sama pouštěla do úklidu domácnosti. Při jedné příležitosti překvapila dočasnou mámu vytřenou podlahou. „A co ty tak, Míšo, děláš celý den?“ „Nevím, uklízím byt,“ zněla poněkud zdráhavá odpověď. O kroužky nebo tábory podle svých slov nemá zájem. „Když někam chodím, tak se mi tam smějou.“ Katka se zeptala, zda někdy slyšela, jak se jí ostatní děti smějí. „Jo, hodněkrát. Já už to neřeším,“ odpověděla Míša.

Míšiny problémy Katce nedaly spát. Obrátila se proto na Pepu. „Ona je taková uzavřená, já nevím, jak jí mám pomoct,“ krčil rameny. „Nemají pěkné vzpomínky na bývalé bydliště. Když Míša něco provedla, tak ji asi Vlaďčin bývalý moc káral nebo mlátil,“ přemýšlel nad možnými důvody, proč dceři chybí sebevědomí. „Mně je jí tak líto!“ rozplakala se opět Katka. „Změňte jí tu školu, to udělejte v první řadě,“ nabádala Pepu.

Manžela bych nikomu nedala

Jediná dcera byla podle očekávání středobodem změny režimu. „Chtěla bych, abys ve čtvrtek napsal Míše omluvenku, že bychom si spolu udělaly holčičí den,“ oznámila Pepovi Katka. Ten bez výhrad souhlasil. „Za každé slovo ‚nevím, neřeš‘ uděláš deset dřepů, aby ses to odnaučila,“ obrátila se náhradní manželka na Míšu.

Pepa ve svém přístupu „vše je stejné, jako by tu byla manželka“ pokračoval. Večer tak Katce ukázal, jak se s Vlaďkou obvykle doma baví – pomocí karaoke. Pro tu správnou atmosféru rozsvítil v bytě všechna barevná světélka.

I přes pestrý program se Katce začínalo stýskat: „Pro mě byl Jirka láska na první pohled, fakt se mi líbil. Dokáže uklidit, uvařit, vyprat, je hodný, nedohadujeme se. Je úžasný, nikomu bych ho nedala.“ Jako by jí četl myšlenky, poslal jí manžel přes kurýra kytici. „To mi dělá schválně, abych řvala a aby se mi ještě víc stýskalo,“ dojala se Katka.

Stále ještě zbývalo vyplnit přání ze změny, než mohla vyměněná manželka vyrazit domů. Pepa vyčlenil tři a půl tisíce korun, aby Míše pořídili nový šatník. Schválil jí i přeliv na vlasy. Proměněná Míša se pak předvedla v jednotlivých modelech na domácí módní přehlídce.

Proměna Míši byla pro Pepu, jak sám přiznal, nejdůležitější aspekt Výměny manželek. „Co bych měnil, je to, že dohlédnu na Míšu.“ I ona si z natáčení odnesla samá pozitiva. „Bylo to super. Kačka je moje teta a mám ji ráda,“ usmívala se na závěr. Naopak Katce Výměna manželek nedala nic, pouze ji utvrdila, že je ve svém vztahu spokojená. „Ve vztahu s Jirkou nic měnit nechci. Myslím, že jsme se hledali, až jsme se našli. Možná se jen budu snažit víc věnovat starším dětem. Protože nechci, aby to bylo jako tady s Miškou.“