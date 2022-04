Vyměněná manželka byla v šoku. V nové rodině řešila alkohol, zuby i porno

Simona podala přihlášku do Výměny manželek, protože se s partnerem často neshodne.

V nové epizodě se diváci setkali s rodinou, která žije v Českém Krumlově v bytě 2+1 – se Simonou (28), která je na mateřské dovolené, zedníkem Františkem (37) a dětmi Pepou (9), Natálkou (5) a Nikolkou (7 měsíců). Simona strávila několik let v dětském domově. Přihlášku do Výměny manželek podala proto, že se v hodně věcech s Františkem neshodne.

„Hádáme se hlavně kvůli dětem, protože máme odlišný pohled na výchovu,“ přiznávají partneři. Dvě starší děti si Simona přivedla z předchozího vztahu, a hlavně Pepu má František problém přijmout za svého.

Simona se však podle svých slov stará o všechno včetně Františkovy nemohoucí matky. Partneři v současné době procházejí krizí a chtějí zjistit, jestli spolu mají být. „Vyčítá mi pořád práci, že s nimi nejsem doma, a že je na děti sama,“ říká František.

Mohla by se více předvést

Náhradní partnerkou se Františkovi stala Lucie (25). Ta se nové domácnosti vyděsila hned jak vkročila na dvorek plný haraburdí, uvnitř to nebylo o moc lepší. Náhradní partneři si nejprve docela padli do oka. Lucie na sobě nedala znát, že se jí v bytě nelíbí, a František ji proto kladně ohodnotil: „Připadá mi hodná, myslím, že to spolu zvládneme.“

Lucii (25) se v nové domácnosti příliš nelíbilo, snažila se ji proto přetvořit k obrazu svému. „Pořád jen pere prádlo,“ zlobil se náhradní manžel.

Hned při večerní péči o děti se Lucie stala svědkem nedostatků, o kterých jí Simona psala v manuálu. František musel táhnout prodlužovačku až do koupelny, protože v ní údajně nefungují zásuvky. Vana byla špinavá a Lucii zarazil i fakt, že rodiče dávají Nikolce cukr do mléka. Děti neměly bačkory a na její žádost, aby je koupil, František odvětil, že to nemá cenu, protože je stejně nebudou nosit.

V noci se Lucie příliš nevyspala, protože dlouho uklízela, aby se ve svém dočasném domově cítila lépe. „Vstávala jsem už v půl páté, protože mě budil smrad. Je tu zatuchlina, nebo nevím, k čemu to mám přirovnat. Budeme muset koupit něco na odpady.“ Nakonec přišla na to, že vydatným zdrojem zápachu je odkapávač na nádobí. František hodil vinu na svou přítelkyni: „Já jsem v práci, nevím, co tady celý den dělá. Říká, že se nezastaví, ale já si o tom myslím svoje.“

Simonu trápily i další věci, Natálčiny zkažené zuby a fakt, že Pepík v malém bytě neměl klid na učení. V době natáčení totiž stále probíhala distanční výuka. Zubaře se otci nepodařilo sehnat, z výplaty, která mu dorazila, alespoň nakoupil některé věci, které Lucce v domácnosti chyběly: sušák, mycí přípravky, hrnky, utěrky a skleničky. Zatímco se Lucie pustila do úklidu, František si šel koupit pár piv.

Nejspíš kvůli tomu zapomněl připravit dříví na topení a Lucie si tak ráno musela poradit sama. Po návratu z práce za to dostal řádně vyčiněno a na oplátku dočasné partnerce vyčetl údajný nepořádek: „Je tady chaos, všude všechno.“ Mimo její doslech dodal: „Na to, jak říkala, že je pořádná, tak by se taky mohla více předvést.“

Na druhou stranu mu ale Lucčin úklid přišel přehnaný. „Luci, nepřeháněj to, nemusíš to tady všechno přerovnávat,“ napomenul ji, když společně s pětiletou Natálkou čistily hračky. Do toho se Lucie snažila řešit i vztahy v rodině a nabádala Františka, aby si více všímal Pepy, dal mu pusu a řekl mu, že ho má rád. Ten však něco takového rázně odmítl: „Nejsem jeho pravý táta, to ať dělá on.“

Lucie se tak snažila napravit Fandu alespoň co se pořádku týče. Její pokusy ale byly marné. „Proč bych měl skládat nějaké peřiny, když na to mám ženskou,“ nechal se slyšet. Později si s kamarády šel zakouřit a vypít pár piv dolů do kotelny, místo aby zatopil.

Když mu Lucie přišla vyčinit, reagoval úplně opačně, než by si mladá manželka představovala: „Chtěl jsem se s tebou domluvit, jestli se postaráš o celý chod baráku jako Simča. Ráno půjdeš zatopit a jestli bys mohla mé mamce udělat kafe, dát jí oběd a takové věci.“ Lucie po pravdě odpověděla, že neví, jestli jí na to všechno zbude čas. Na to se do ní pustil nejen František, ale i jeho kamarádi. „To je takový problém dojít k brance a pak to jen tý mámě dát? To se na mě nezlob, ale to bych tě hnal,“ rozčiloval se neznámý muž. V kotelně strávili celý den a za tu dobu se stihli řádně opít.

Hledej řešení, ne výmluvy

Podle očekávání byla Luciina přání ve změně režimu četná a vydatná. Franta se měl zbavit kabelů, jichž byla domácnost plná, vysát pod gaučem, utřít všechny vyšší plochy. Kromě toho přizpůsobit chodník kolem domu kočárku a vyřešit nefungující zásuvku v koupelně. „Chci, abys objal Pepíka a dal mu pusu. Máš ho rád, je to tvůj syn,“ naléhala dále Simona a Franta přitakal.

„Pepík nemá absolutně nic hotového do školy, je pozadu,“ prohlásila nakonec Lucie, ale František se jako obvykle bránil, že chodí do práce a na takové věci má přece přítelkyni. „Hledej řešení, nehledej výmluvy,“ skočila mu do řeči náhradní manželka. „Ten kluk je taky tvůj, je to tvoje rodina. Uvědom si to a neshazuj to pořád všechno jenom na Simču.“ Jak se dalo očekávat, Frantovi přišly Luciiny požadavky přes čáru: „Vymyslela si toho na mě dost, nejsem z toho nadšený. Vůbec.“

Produkci se podařilo sehnat zubaře pro děti, ale František si neudělal volno, aby je k němu zavedl. Úkolu se tak ujala Lucie. Za zkažené zuby Natálky mohla velká konzumace cukru a doktorka rodičům doporučila omezit sladkosti i šťávy. Franta se mezitím vrátil z práce a úplně zapomněl, že měl jít s dětmi k zubaři. „Vůbec nevím, kam šli. Je tady bordel jako prase. Sporák neumytý… Furt jenom pere prádlo, skládá prádlo a lítá s hadrem. Nic jiného nedělá,“ postěžoval si. Následující den zapomněl, že měl s Luckou přeorganizovat dětský pokoj a náhradní manželka se tak do práce opět pustila sama.

Ani ke konci natáčení neměla Lucie klid. Zmizel totiž notebook, na kterém se Pepa připojoval k výuce. Hlavní problém tkvěl v tom, že patřil škole. František měl podezření, že ho ukradli sousedi. Lucie chtěla zprovoznit výuku Pepovi alespoň na mobilu, ten si ale často půjčuje Franta a vyšlo najevo, že v něm má plno porno videí.

„Já bych se tady zbláznila, kdybych tu byla déle. Uvědomila jsem si, že jsem na sebe moc tvrdá. Moje rodina funguje na jedničku. Franta se s mým manželem nedá srovnávat,“ bilancovala svůj pobyt Lucie. Také její dočasný manžel si pár věcí uvědomil: „Budu Simče víc pomáhat. A z tady toho baráku se určitě odstěhujeme. Už tady nechci být a ani v tomhle městě. Simča už mě o to prosí delší dobu a já to pro ni udělám.“ Odpoledne přijela policie kvůli zmizelému notebooku, krádež se však teprve bude vyšetřovat.