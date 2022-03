Budeme bojovat dál. Výměna manželek pomohla zachránit vztah před krachem

Nová epizoda představila divákům rodinu, která žije na sídlišti v bytě 3+1 v Krupce, a to Olinu (33), Davida (36) a děti Davida (16), Chanel (13) a Kristiána (11). Manželé jsou spolu 17 let. Seznámili se na Slovensku. Tam David Olinu podle svých slov naložil do auta a odjeli do Česka. „Koupil si mě od mých rodičů za dvacet pět tisíc,“ říká se smíchem Olina. Jestli je to pravda, nebo nadsázka, vědí jen oni dva.

Olgu trápí jeden zásadní nešvar. David, který je nezaměstnaný, a moc povinností tedy nemá, se nezapojuje v domácnosti. Veškeré povinnosti jsou tu čistě na ženách, muži nepomáhají téměř s ničím.

„Chtěla bych, aby si mě víc vážili, aby víc pomáhali,“ říká Olina. David se ale brání: „Já taky peru. Zapnu pračku, otočím kolečkem.“ Jeho manželka je však toho názoru, že je to jen v případech, kdy na svého chotě zakřičí. „Štve mě, když tady sedí dvacet pět hodin na sedačce. Telefon v ruce, dálkový ovladač v ruce.“

Mohl by víc pomáhat

Manželkou na deset dní se stala Davidovi Kristýna (28), maminka na rodičovské dovolené z Pardubic. Celou rodinu hned zaujalo její mládí. „To jsem rád, že přijela taková mladá,“ radoval se otec. „Můžume se zeptat, kolik vám je,“ ptaly se děti. „Přijel sem krásný model! Sympatická, krásná,“ doplnil ještě David mimo Kristýnin doslech.

„Jsem příjemně překvapená, tatínek je veselý,“ svěřila se s prvními dojmy vyměněná manželka. Moc ji ale nepotěšilo, když zjistila, že zatímco Olina se stará o celou domácnost a chodí i do práce, David je nezaměstnaný. „Mohl by víc pomáhat. I když neumí vařit, tak se aspoň něco naučit.“

Kristýna (28) si do Krupky přijela vyléčit rány utržené ve vztahu s Martinem. Desetidenní experiment, zdá se, skutečně některé z nich zahojil.

Ráno, zatímco mužská část domácnosti ještě vyspávala, šla děvčata venčit psa. „Jednu lžičku kávy, dvě lžičky cukru a dvě smetánky,“ poručil si otec snídani, jakmile se vrátila. „Chanelka se vyzná. Když ji o cokoli požádám, tak se hned zvedne a jde to udělat,“ pochvalovala si Kristýna, zatímco obě připravovaly snídani.

Kluci se mezitím neodtrhli od mobilních her a nic nedbali na připomínky otce, že mají povinnosti do školy, které by si měli splnit. Kristýna zjistila, že pracovní sešity, ve kterých mají zakroužkované domácí úkoly, zejí prázdnotou: „Na to, že je březen a tohle mají od začátku školního roku, tak v těch sešitech není vůbec nic vyplněné. Já jsem z toho hrozně rozčarovaná. Taťka se teď angažuje, ale přijde mi, že jinak to nedělá často a nikdo neví, co ti kluci mají dělat.“

Co mají dělat, zřejmě nevěděli ani samotný Kristián a David. Úkoly si mezi sebou pomíchali a každý nedopatřením dělal úplně něco jiného, než měl. „Vypadá to, že od té doby, co začala distanční výuka, mají v podstatě prázdniny,“ povzdechla si Kristýna.

Odpoledne si celá rodina vyrazila na svačinu na kebab. Kristýna si chtěla svou tortillu zaplatit, David jí to ale nedovolil. Divil se, že Kristýnin partner ji některé věci platit nechá. „Martin je spíš takový šetřivý,“ řekla mu náhradní manželka. „Já bych se urazil, kdyby za mě měla něco platit ženská. Na prvním místě je u mě rodina, pak jsou teprve peníze,“ rozčiloval se David.

Doma ho Kristýna vyzpovídala ohledně zažitých rolí partnerů v domácnosti. „Vy máte dané role? Že ženská se stará o domácnost, ale muž chodí do práce? Nebo pomáhá i chlap doma?“ David odpověděl: „Když manželka není doma a chodí do práce, tak je tady automaticky po dětech bordel. Takže poklidím všechno.“ Na to Kristýna odvětila, že by se ještě mohl naučit vařit. „Umím vařit! Dal jsem péct kuře a k tomu americké brambory. Moje žena vůbec neví, že umím vařit. Já jenom čekám, kdy se to dozví,“ smál se otec.

Na oplátku se mu Kristýna svěřila s problémy, které sužují její manželství. „Martin je takový namachrovaný, což mi někdy vadí. Kolikrát jsem slyšela, jak mám být ráda, že mám takového chlapa. Když se hádáme, tak mu někdy říkám: ‚Jo, já zapomněla, vždyť na tebe vlastně stojí ta fronta holek až do Prahy.‘“ Podle svých slov se snaží dělat maximum, ale pořád to není dost, a to ani po intimní stránce.

Dál pokračovala již za zavřenými dveřmi: „Nevím, co bude dál se mnou a s Martinem. Neumím říct, že ho miluju, protože se stalo tolik věcí, které mi ublížily. Nevím ani, jestli se těším domů. Na malou samozřejmě ano, ale ne zpátky do toho, odkud jsem odjela. Pokud to bude stejné, tak bych se tam úplně nehrnula.“

Největší pomocnicí jí i nadále byla třináctiletá Chanelka. David nejdřív zkontroloval ženy u vaření oběda a následně požádal kluky, aby zašli aspoň se psem. Jako obvykle neměli čas – museli se dál věnovat svým hrám na mobilu. Otec na ně nakonec vytáhl vařečku, ale scéna skončila hravou bitkou. Nakonec se David a později i Kristián zvedli a poslechli.

Kristýna si ze své striktně vymezené role hospodyňky nic nedělala, ba naopak. „Je s nima sranda, z toho mám radost. Cítím, že je tady uvolněná atmosféra. Jo, dobrý, já jsem spokojená,“ řekla kamerám. Od náhradního manžela dostala za domácí lasagne pochvalu. „Ale strhávám ti body, že jsem dlouho čekal,“ prohlásil David.

Ty chceš propadnout?

Ve svém režimu zavedla Kristýna některé radikální změny. „Školáci budou vstávat v devět hodin a potom bychom se vrhli na nějaké úkoly,“ zavelela. Ono ráno se prý zastavila ve škole, kde jí vytiskli návod pro rodiče, jak dohlížet na výuku dítěte. Podle očekávání si také přála, aby jeden den uvařila mužská část domácnosti. „Já tady jsem deset dní bez mobilu, tak jsem si říkala, jestli byste do toho šli taky, třeba na dva dny,“ sdělila rodině a okamžitě se začalo ozývat zklamané „ne“. Otec však zavelel, že tomu tak prostě bude a basta. Všichni měli také vyrazit na společný výlet.

Následující den se školáci pustili do učení. Otec se nestačil divit, co všechno odhalila nově nainstalovaná školní aplikace: „Mně tam přišlo upozornění, že zadali hodně úkolů, moc úkolů.“ Davidovi jich učitelé zadali šestnáct a měl je vypracovat do týdne. Zatímco je plnil, Kristián zůstával sedět na sedačce před televizí. „Ty chceš propadnout?“ ptala se ho Kristýna. „Mně je to jedno, já nechci dělat úkoly,“ odpověděl znuděně nejmladší syn.

„Myslím, že ta aplikace docela zafungovala, táta to má nainstalované a vidí, kolik a jaké kdo má úkoly,“ přemýšlela Kristýna. Zavládlo v ní přesvědčení, že dosud děti rodičům rozsah svých povinností zatajovaly. Kristiána ze sedačky zvedla až otcova nabídka 550 korun, pokud splní to, co má. „Jediný, co nedělá vůbec nic, dostane nejvíc peněz. To není moc motivační pro ostatní děti,“ zkritizovala Davidův přístup náhradní manželka.

Plnil se také další úkol ze změny režimu: společný výlet lanovkou. K dolní stanici to však bylo 800 metrů, což se Kristýnině dočasné rodině zdálo příliš. Otec David si stěžoval na rychlé tempo, které náhradní manželka nasadila, Kristiána začalo bolet lýtko, David rovnou řekl, že se netěší. Všichni dorazili zadýchaní. Nakonec se ale vycházka líbila. „Krásný výlet, sem vezmu svoji holku na rande,“ těšil se nakonec malý David.

Další den se měli o oběd postarat muži. Mobily však byly už zase povolené, a dostat je z postele tak dalo pěknou práci. Kristián se sice nakonec zvedl, ale jen se s mobilem přemístil do kuchyně, kde si dál hrál. Zapojili se aspoň oba Davidové.

„Moc se mi to nelíbí: holky makají a kluci nemusejí nic. A taťka je ještě omlouvá, takže se není čemu divit, že se jim nechce,“ zlobila se Kristýna. Kuře se povedlo, skutečná výzva ale přišla až další den. David měl vyzkoušet květák, který nikdy nejedl, a vegetariánka Kristýna po osmnácti letech maso. Ani jeden nebyl nadšený, oba však svůj úděl zvládli.

Zatímco se Kristýna začala obávat svého opětovného setkání s manželem, o kterém si nebyla jistá, co přinese, David přiznal, že je sice s náhradní partnerkou spokojený, ale manželky se vracejí a on už se na tu svou těší.