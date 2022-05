Herečka Tomešová si vyzkoušela Výměnu manželek. Pomohla samoživitelce

První rodina žije ve vlastním rodinném domě v Úvalech u Prahy. Skládá se z herců Míši (30), Romana (33) a jejich dětí Kristiána (4) a Jonáše (2). Pár je spolu deset let, z toho pět jsou manželé. Seznámili se na zkoušce muzikálu a podle Romana šlo o lásku na první pohled.

„Náš vztah působí navenek tak harmonicky, že mě zajímá ta konfrontace s realitou,“ udává herec důvod účasti ve Výměně manželek. Zatímco on je kliďas, jeho partnerka umí projevit i negativní emoce. Jako důkaz poslouží skvrny na stěně od čokoládového tvarohu, který po něm jednou hodila.

Jsem větší ženská, než bych měl být

Deset dní dělala Romanovi společnost druhá Míša, barmanka z Meziboří a matka čtyř děvčátek. Hned po vstupu do domu podle fotek náhradní manželka poznala, v čí domácnosti se nachází. „Nene! To je vážně Míša Tomešová? Tak to se těším, až ji za deset dní poznám,“ radovala se. Zpráva, že jeho partnerka bude sama na čtyři děti, Romana zarazila: „Já jsem z toho úplně v šoku. To nečekala ani Míša ani já. Ale říkám si, že se jí aspoň částečně splní sen, protože tam bude mít holčičky, které si vždycky přála.“

Michaela (32) pracuje jako barmanka v herně, chodí na brigády a do toho se zvládá starat o čtyři dcery. Ty říkají, že je máma často unavená. Peněz přitom stále není nazbyt.

Hned druhý den ráno se Roman pustil do přípravy snídaně. Náhradní manželka mu mezitím vyprávěla, jak těžké období pro ni představovaly lockdowny během covidu. „Byla jsem nejdřív čtyři měsíce doma. Tři ze čtyř holek chodily do školy, takže jsem je musela rozmístit po bytě, aby se nerušily při učení. Bylo to hodně těžké a to i psychicky.“

Roman měl pracovní povinnosti, proto zůstala starost o dům a děti na Michaele. Kamerám se svěřila, že původně chtěla mít pouze dvě děti, chlapečka a holčičku. „Z dětí je plánovaná vlastně jenom Klaudinka. Tu jsme s bývalým chtěli, ale pak jsem v šestinedělí otěhotněla znova. A s Emičkou jsem otěhotněla přes antikoncepci a zjistila jsem to ve dvacátém týdnu.“ Lidé si podle ní „ťukají na čelo“, jak se dá zvládnout péče o čtyři děti, ale osobně by nikdy neměnila. „Možná je to i kvůli tomu, jaké holky jsou. Že jsou rozumné, a ne rozmazlené a rozjívené. Dokážou pochopit, když na něco teď nejsou peníze.“

Starost o domácnost a zejména vaření v náhradní rodině si Míša užívala. „Je super vařit a nepřemýšlet nad tím, kolik co stojí. Já, když všechno poplatím, tak mi zbude tak čtyři nebo pět tisíc.“ Problém podle ní představovaly hlavně léky v době, kdy byly dcery malé a potřebovaly prášky určené dětem. Když je příležitost, bere Míša směny navíc, nebo chodí po brigádách. „Malé holky ani tak ne, ale hlavně Viktorka mi vyčítá, že jsem pořád pryč,“ svěřila se.

Roman se dětem často věnuje a Míše pomáhá i v domácnosti.

Odpoledne se na chvíli zastavil doma Roman, který si posunul zkoušku v divadle, protože mu údajně bylo smutno. Při hraní s kluky si postěžoval na nedostatek času. „Někdy mám opravdu hodně práce a taky domácnost máme s Míšou půl na půl. Někdy se mi zdá, že toho je moc. Nemyslím to špatně, ale přijde mi, že si na to Míša tak zvykla, že to bere jako přirozenou věc.“ Někdy si herec podle svých slov přijde, že je „větší ženská, než by měl být.“

Další večer čekalo maminku v Úvalech překvapení. Roman zajistil hlídání a vzal ji na představení Noc na Karlštejně. Roman zde hraje jednu z rolí, a tak měla Míša možnost podívat se i do zákulisí a na zvukovou zkoušku.

Takových jako ty by mělo být víc

Míša neměla ve změně režimu k Romanovi žádné výhrady, pouze drobná přání. „Chtěla bych, abychom si někdy venku něco ugrilovali, popili vína.“ „Chápu,“ odvětil náhradní manžel. „Prostě romantika, svíčky, lehké polibky, žádost o ruku…“ smál se. „Nechám to na tobě,“ odpověděla červenající se Míša. Druhé a poslední přání bylo, aby Roman vymyslel báseň nebo píseň o Míšině pobytu v jeho domácnosti.

Další den o samotě jen s kluky znamenal pro Míšu čas pro přemýšlení. „V tu chvíli, kdy je to tak špatné, že není nic k jídlu, tak to beru jako selhání. A stydím se říct si o pomoc,“ svěřila se. „Řeknu si, že bych se mohla snažit víc, chodit ještě víc na brigády.“ Zároveň přiznala, že stále splácí rychlé půjčky a dluh za bydlení, které mají vysoké úroky. „Je to měsíčně 4500 korun. Už jen ty dluhy mi zbývají vyřešit a pak si myslím, že budeme mít s holkama úplně jiný život.“

Večer Roman připravil Míši grilovačku. „Ty jsi extrémně ochotný. Přijdeš z práce, obstaráš děti, nakoupíš, přineseš, řekneš mi, ať si sednu a odpočinu…,“ chválila ho Míša. „Takových chlapů jako jsi ty, by mělo být víc. Možná každý by měl být takový. Ten svět by byl hned hezčí.“

I na Romana však začal doléhat stesk a únava. „Stýská se mi, moc. V poslední době jsme se s manželkou moc nevídali, a když už, tak jsme řešili jen logistiku a hlídání,“ přiznal. „Ale paradoxně Výměna manželek přišla v pravý čas. Obvykle problémovější momenty ve vztahu neventilujeme, ale teď můžu snad říct, že to bylo poslední dobou horší a něco mi říká, že to bude zase hezké.“ Trápily ho také náročné zkoušky v divadle. „Potřeboval bych spát, ale úplně to nejde. Kluci jsou na mě hodně závislí.“

I přesto si našel čas, aby Míše splnil i druhé a poslední přání ze změny režimu: složil jí písničku. „Mám smíšené pocity,“ svěřila se Michaela. „Bylo to tady fajn, ale hrozně se těším domů. Strašně mě to nakoplo do života. Nevím, jestli úplně tak, že bych začala zase věřit chlapům, to asi ne, ale v tom, že jdu správným směrem s prací, brigádami, s tím, že se chci nechat oddlužit.“

Snad poprvé se diváci dočkali i slz při odjezdu z náhradní rodiny. Dojatá Míša nechala Romanovi na památku fotku sebe a svých dcer, aby na ně nikdy nezapomněl.