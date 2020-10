Zamilujte si nepohodlí. Zažijte hlad, mráz a omezte výtah

Přiznám se, jsem krkavčí matka. Když sleduji své dospělé děti, jak málo pohodlné mají oproti nám životní podmínky, moje lítost netrvá dlouho. Spíš si řeknu „dobře jim tak“. Proč? Protože my jsme začínali po dvacítce, stejně jako oni. Stěhovací tour po ošuntělých domech, tahání nákupů v taškách přes půlku města, věčný nedostatek peněz, nutnost improvizovat v jídle a trička za dvacku ze sekáče.



Jsem si jistá, že v mládí, kdy se člověk teprve rozhlíží po světě, potřebuje právě tohle. Když občas čtu zprávy o světových miliardářích, jejichž děti brigádničí na pumpě, docela to chápu.

Vyhřáté hnízdečko bez protiváhy je nebezpečná náplň života. Nutně ho potřebuje jen úplně malé dítě, aby začalo důvěřovat světu a dobře rostlo. A pak je fajn, když život občas trochu přitvrdí. Kdo zapomene, že se dá žít i v nedostatku, toho může zdeptat každý malý zádrhel. Třeba jen několik týdnů bez práce.

Nepohodlný start do života

Tak ten je požehnáním do budoucna. My, kdo jsme začínali dospělý život v rozpadlém domě s vyschlou studnou a suchým záchodem vzadu v zahradě, máme na čem stavět! Projít si občas krušnými podmínkami vám dá vděčný materiál k vyprávění (když dneska bavím vytříbenou společnost historkami z našich venkovských začátků bez vody a auta, sklízím obdiv po hrstech, to mi věřte). Hlavně vám dá jistotu, že se o sebe dokážete postarat i v nouzi.

Většina z nás se v průběhu života uhnízdí na nějakém pohodlném místě. Někde, kde teče teplá voda, hřejí radiátory a lednička je plná oblíbených lahůdek. Hlavní je nezapomenout, že to není samozřejmost. Lehce nám to letos na jaře připomněl chaos kolem pandemie – na začátku nikdo z nás netušil, jak velká katastrofa (ne)přijde, a tak jsme všichni přemýšleli, čeho se dokážeme vzdát, co naopak potřebujeme do zásoby a jak zvládneme případné velké zchudnutí.

Svíčky místo elektřiny

...a také voda z potůčku. Zní to nádherně, takhle na víkend, ne? Nebo vás to děsí? Já osobně si dopřeji pár dní na staré horské chalupě moc ráda. Stejně jako se pak už hodně těším, až si doma napustím horkou vanu s levandulovým olejíčkem a pustíme si novou řadu oblíbeného seriálu.

Vypařit se čas od času z městského pohodlí někam do drsné, syrové přírody, to je myšlenka stará jako moderní civilizace sama. Kdo z nás nečetl nějakou knížku a neviděl několik filmů na toto téma? Kdo z nás nebyl v dětství aspoň chvíli ve skautu, nebo si neužíval hru na indiány v nějakém zálesáckém oddílu? Strávit pár dní s větrem ve vlasech a pavučinami na tričku je životadárné – jen si na to najít čas, když víte, že v týdnu naprosto nestíháte a o víkendu potřebujete dodělat resty doma.

Přesto mám pětici kamarádek, holek přes čtyřicet, které na své indiánské kořeny nikdy nezapomněly. Každý podzim opustí na několik dní své početné rodinky a počestná zaměstnání, aby se společně toulaly pustinami a zdolávaly kopce. Vlečou s sebou všechno, co k tomu patří: spacáky, karimatky, ešusy a pytle s těstovinami. Přespávají pod širákem a ráno „šlapou dál“, jak by řekl Wabi Daněk (dej mu Pánbůh věčnou slávu). Na to bych neměla, říkám si. V listopadovém ránu bych ve spacáku zmrzla. A kdo ví, jestli bych po noci v jeskyni dokázala z té karimatky zvednout svá křehká záda…

Loni brouzdaly brdskými lesy, takže se jednoho pozdního odpoledne zatoulaly až k nám. Nikdy jsem je neviděla tak rozzářené – sršely energií, tváře červené, chechtaly se na celé kolo a historky vyprávěly bez servítků, protože v tu chvíli byly fakt hodně nad věcí. Stresy každodenního městského života vypadají úplně jinak, když máte v nohou desítky kilometrů po kopcích, koupete se už třetí den v ledovém potoce a vaříte si čaj z malinového listí.

Komfortní zóna dětem neprospívá

Nedávno obletěl internet parodický článek o tom, jak inspekce zavřela letní dětský tábor, protože tam děti musely přežívat v podmínkách, které hraničily s týráním. Jen považte: v lese nebyla „wi-fina“! Děti spaly ve starých umakartových chatkách a k snídani si musely samy mazat chleby pomazánkami, které naprosto nehygienicky trůnily v mísách uprostřed stolů.

Ubožátka byla též nucena čistit si zuby u koryta se studenou vodou a tak podobně. Jistě si dokážete doplnit další příkoří, vždyť kdo z nás by si například nepamatoval nevábné splašky mýdlové vody, které naším korýtkem protékaly od sousedních táborníků? V dětství si takovým tréninkem na nepohodlí prošla většina z nás. Všichni jsme po návratu vypadali jako větrem ošlehané bezstarostné lesní bytosti – než nás zas pohltil stereotyp a bezpečí suchých vytápěných místností.

Na svých dětech i jejich kamarádech vidím dobře, jak moc jim jejich „komfortní zóna“ neprospívá. Milují sedět na pohovce s mobilem v ruce, a tak dostat je ven nebo donutit k rozumné činnosti vyžaduje buď vysokou míru diplomacie, nebo tvrdou ruku. Ale když unavené, rozbolavělé děťátko, které má „tak trochu depku“, nějakou lstí ukecáte ke dvěma hodinám něčeho fyzického v dešti, rázem jsou pryč bolístky i depky. Pohodlí je pro děti snad ještě víc smrtící než pro dospělé.

Když jsem se naučila, že si nepohodlí můžu dopřávat po malých dávkách, začala jsem ho milovat. A kdyby jednou přišel den, kdy bude potřeba zase žít někde bez elektřiny a vodu brát v potoce, vím, že to zvládnu. A že to mám vlastně ráda! Tenhle pocit je k nezaplacení.