Problémy a nuda mohou dětem pomoci. Je ovšem potřeba stanovit hranice

Rodičovství si nemůžeme vyzkoušet nanečisto. Nejsou na něj žádné kurzy a řada z nás o tom dokonce ani nepřemýšlí. Děláme to prostě tak, jak jsme byli vychováváni my sami. Pokud jste měli štěstí na rodiče, může to být pro vaše děti skvělé. Ale co když váš otec s matkou pokazili, co mohli? Oproti jiným novinářům mám výhodu nejen v tom, že jsem vychoval Michaelu (26) a Davida (23). Moje žena Iva se jako speciální pedagožka zabývá výchovou desítky let.

Dalším problémem bezhraničně vychovávaných dětí je nedostatek životní motivace. Když v dětství všechno dostanete hned bez čekání a bez vlastního přičinění, nejenže neznáte cenu věcí, ale hlavně nemáte trpělivost o něco dlouhodobě usilovat.