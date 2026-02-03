Před několika týdny se na TikToku virálně rozšířilo video Paige Carterové, matky z Floridy. Vysvětluje v něm, že vyhodila dceřin iPad z okna auta poté, co se její dítě cestou do školy špatně chovalo, a natáčí se, jak zařízení – nyní s prasklým displejem – zvedá ze země.
Video bylo zhlédnuto 5,2milionkrát a v komentářích paní Carterové lidé velmi často gratulovali. Jeden z nich napsal: „FAFO už v raném věku: rodičovství na nejvyšší úrovni.“ Vítejte v rodičovském trendu, který zjevně nemizí: „Fuck around and find out“ (Dělej blbosti, nes důsledky).
V dalším videu souvisejícím s tímto trendem malé dítě oznámí, že odchází z domova. Matka mu odpoví: „Tak zatím!“, zavře za ním vchodové dveře a zhasne venkovní světlo. A pak dveře znovu otevře, když dítě křičí a buší, aby ho pustila zpět dovnitř (video má 1,5 milionu lajků). Dítě se podle matky naučilo „význam FAFO“.
V dalším videu TikToker komentuje situaci, kdy matka předstírá, že ujíždí autem od malého syna. Ten za ním zoufale běží. Po pár metrech žena zastaví a se slovy: „Kolikrát jsem ti řekla, že odjíždíme?“ ho nechá nastoupit. Podle TikTokera takto vypadá vynikající výchova a chlapec dostal důležitou lekci.