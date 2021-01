Chci, aby partner voněl kůží i po starých balzámech, říká lektorka čichu

1. Markéta Filipová, lektorka Školy čichu

Markéta Filipová vytváří vonné koncepty pro lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení.

Původní profesí zdravotní sestra, která se specializovala na péči o seniory, těžce nemocné pacienty a vyprovázení umírajících. V roce 2014 nastoupila do Školy čichu Rafaella, kde nyní působí jako vonná typoložka a lektorka. Je bezdětná, svobodná, má ráda hudbu, tanec, krasobruslení, cestuje za přírodními krásami. Zajímá se o synestezii – spojení účinku vůně s pohybem a uměním.

Francovka i vanilkové rohlíčky

„Vůně mi rozšiřují horizont vnímání, s jejich pomocí už dnes umím vyjádřit, jak se cítím, kdo jsem. V dětství to pro mě byla nezapomenutelná vůně lípy, francovky, vanilkových rohlíčků, ale i vůně sklepa u babičky, vůně staré dřevěné truhly nebo skříně s naftalínovými tabletami proti molům. A co teprve, když vykvetl tchynin jazyk,“ vzpomíná Markéta, která má vůni spojenou i s láskou a je zastáncem názoru, že jedině dva lidé, kteří si voní bez nánosu parfémů, spolu můžou na tělesné rovině něco skutečného prožít.

Láska s vůní kůže a tabáku

„Mužům dávám přezdívky, takové pracovní názvy, a ty se pojí buď s jejich charakterem, nebo vůní, která mi je připomene. I když v současnosti partnera nemám, vyhlížím ho a věřím, že mi zhmotní moje přání a bude vonět jako kůže, tabák, staré balzámy a koření,“ zasnila se mladá žena, která je přesvědčená, že na vůně velmi citlivě reagují také lidé, kteří prožívají podzim a zimu života.

Dojemné vzpomínky na mládí

Směs pro lepší náladu Do skleněného roll-onu dejte 10 ml kvalitního mandlového oleje.

Do něj nakapejte 5 kapek esenciálního oleje pačuli, 5 kapek oleje benzoe a 5 kapek oleje sladký pomeranč.

Potom roll-on důkladně uzavřete.

Aplikujte do dlaní.

S vůní můžete vyzkoušet i malou meditaci.

Směs používejte nejdéle tři měsíce.

„Je někdy až dojemné, jak senioři na vůně reagují. Vůně jim přináší radost a lepší pocit, napomáhá ke sblížení. Díky vůním vzpomínají na mládí a na své blízké. Proto pořádáme kurzy ve Škole čichu a přináším vůně i do zdravotnictví, do pečovatelských domovů, ale také do škol a na úřady. Nesčetněkrát jsem byla i u posledního výdechu lidí a mohu říct, že odchod z tohoto světa má vůni chladnou a čirou, ale laskavou,“ vypráví o svých zkušenostech bývalá zdravotní sestřička, která si myslí, že s pomocí vůní se může každý člověk rozvíjet. „Svět vůní je nekonečný, doporučuju všem, aby se svému čichu věnovali a zlepšovali si tím život. Ať už si chtějí vůněmi zmírnit stres, najít lásku, nebo si jen zpříjemnit čas strávený během dne v kanceláři.“