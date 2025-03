Osudová přitažlivost. Proč si vybíráme sexuálního partnera podle pachu?

Část 1/3

Vůně řídí (nejen) naše emoce

Když přijde na zákony přitažlivosti mezi partnery, do hry vstupuje spousta faktorů. Jeden z prvků je stále podceňovaný a nepříliš prozkoumaný. Může přitom mít obrovský vliv nejen na to, zda si s druhým člověkem užijete skvělý sex, ale i na to, jestli spolu v budoucnu budete schopni žít a nebudete se jednoduše řečeno odpuzovat.

Řeč je o přirozeném pachu člověka, který nepřekryje ani ten sebelepší deodorant a který může mít obrovský dopad na vše, od emocí až po sexuální přitažlivost.

Není tajemstvím, že vnímání tělesného pachu potenciálního partnera může člověku podvědomě pomoci rozhodnout se, zda ho daný jedinec přitahuje nebo ne. Pokud je pro nás někdo atraktivní, je velmi pravděpodobné, že za tím je jeho vůně. Vědci se shodují, že čich hraje v našich životech mnohem větší roli, než jsme ochotni si připustit.

„Čichové podněty mají přímý dopad na limbický systém člověka, kde sídlí amygdala, která je zodpovědná za generování emocí, a hipokampus, zodpovědný za vytváření vzpomínek,“ vysvětluje psycholožka Jennifer Stelterová. Dodává, že pokud jsou tyto podněty pozitivní, může to člověka ovlivnit tak, že bude pociťovat a spojovat si je právě s „vysílající“ osobou.

Studie z roku 2018 provedená časopisem Journal of Personality and Social Psychology nabídla účastnicím tři vůně – jejich partnera, cizího člověka a neutrální pach. Poté byly respondentky vystaveny stresovému podnětu a jejich vnímaný stres včetně hladiny kortizolu (také známého jako „stresový hormon“) byl změřen.

Vnímaný stres byl nižší u žen, které byly vystaveny vůni svého partnera, zatímco hladiny kortizolu byly zvýšené u těch, které byly vystaveny pachu cizího člověka. Podvědomě byly účastnice více přitahovány vůní svého partnera, kterou považovaly za známou a bezpečnou.

Odborníci se shodují na tom, že vůně ovlivňuje to, jak na náš limbický systém (nevědomá část našeho mozku) reaguje na stresory. „Pokud cítíme něco příjemného, ​​naše tělo zareaguje produkcí hormonů a chemikálií. Ty dávají tělu signál, aby si odpočinulo a relaxovalo,“ vysvětluje certifikovaná aromaterapeutka Amy Galperová.

Pokud ucítíme vůni jídla, molekuly které tvoří toto aroma, spouštějí signál v našem nevědomém mozku, aby produkoval chemikálie, které připraví náš trávicí systém k jídlu a trávení potravy.

Totéž se stane, když ucítíme vůni někoho, kdo nás vzrušuje. V našich reprodukčních orgánech se začnou uvolňovat hormony, abychom se připravili na „páření“. Proto můžeme „někoho cítit“ a okamžitě se jím cítit přitahováni, aniž bychom o něm cokoliv věděli. Může za to vůně, která vyvolává reakci v našem podvědomí.