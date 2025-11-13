1. Ranní kafe v posteli
Opravdoví znalci života si už dávno postavili na komodu v ložnici malý kávovar, třeba jen obyčejný překapávač. Večer si do něj všechno přichystají a začnou se těšit na ráno.
Pokud patříte k tomuto tajnému společenství, jistě víte, jak je skvělé po probuzení jen zmáčknout čudlík – a pak se pomalu probírat za příjemného škrundání horké vody. Za minutku začínáte cítit svou první ranní kávu… Chce to trochu skořice, je přece podzim.
2. Sprcha s nádechem pomeranče
Taky intuitivně cítíte, že podzim není doba pro svěží květinovou kosmetiku? I váš milovaný levandulový šampon vám najednou připadá nějak chladivý… A to fakt nepotřebujete, když jsou venku tři stupně nad nulou! Sáhněte po vůni pomeranče s hřebíčkem, grepu s vanilkou nebo po orientálních kompozicích plných koření. Hned je vám tepleji, že?
3. Perníková jablka do kaše
Je docela možné, že máte na podzim chuť na teplou snídani. Naše tělo ví, co dělá. Už večer si připravte ovesné vločky, dejte je přes noc odležet třeba s kefírem (říká se tomu fermentovaná ovesná kaše nebo overnight oats).
Ráno pak stačí najít deset minut na pokrájení jablka a jeho podušení v kastrůlku se lžící másla. Přidejte lžičku perníkového koření a medu. Fermentovanou kaši můžete mírně přihřát a pak ji přelijte směsí s jablky. Ta vůně!