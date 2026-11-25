„Únava říká: Potřebuji si odpočinout. Přetížení říká: Odpočívám, ale už mi to nestačí.“ Právě v tom podle psycholožky Heleny Sovákové spočívá zásadní rozdíl mezi běžnou únavou a stavem, který může postupně přerůst až ve vyhoření.
V podcastu Na duši, který připravuje společně s novinářem Martinem Moravcem, upozorňuje, že přetížení se netýká jen vrcholových manažerů nebo lidí s náročnou profesí. Potkat může stejně dobře rodiče malých dětí, zdravotníky, policisty či děti samotné.
Jak přistupovat k blízkým, kteří jsou přetížení? Věty jako „Tak prostě vypni“, „Všichni toho máme hodně“ nebo „Vezmi si dovolenou“ většinou nepomáhají.