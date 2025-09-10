Pohyb musí být hlavně zábavou. Tlak na výkon sport dětem jen znechutí

Ivana Vaňkátová
  4:00
Dostat děti od televize, počítačů a tabletů je v dnešní době pro mnoho rodičů velká výzva. Přitom pohyb je pro děti naprosto klíčový pro jejich zdravý vývoj. Jak na to, aby cvičení s dětmi bylo radostí, a ne přítěží?

Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon | foto: GymnathlonAdvertorial

Mít malého sportovce je snem mnoha rodičů. Malého prvňáčka je ale nejlepší nechat svět volně prozkoumávat. Zkuste si s ním zahrát na zahradě fotbal, jděte si zabruslit, skákat přes švihadlo, nebo se vydejte na túru. Pro pohyb dětí je nejdůležitější, aby si samy uvědomily, že je to zábava.

Cvičení s dětmi oživí čas strávený s rodinou

Taky máte pocit, že na konci týdne vám už docházejí nápady, jak zabavit své ratolesti? Vymyslet, kam s dětmi vyrazit, aby to bylo aktivní a zároveň zábavné, je pro mnoho rodičů oříšek. Přitom pohyb dětí je nesmírně důležitý pro jejich zdraví i duševní pohodu. Přinášíme tipy pro aktivní rodiny, které neví, kam dřív skočit.

Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon

Příroda je nejlepší hřiště

Kdo by si nepamatoval, jak se nám v dětství stal nejlepším hřištěm kus lesa, louka nebo park. Nenechte své děti ochudit o tato dobrodružství.

Tady je pár nápadů, jak na to:

  • Závody v parku: Na běžné procházce můžete s dětmi uspořádat závody ve skoku do dálky nebo hod kamenem na cíl.
  • Hledačka pokladu: Vytvořte jednoduchou mapu a schovejte venku „poklad“ – může to být oblíbená pochoutka nebo hračka.
  • Výlet na kole: I krátká projížďka na kole nebo odrážedle je skvělý pohyb pro děti, který navíc rozvíjí jejich rovnováhu.
Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon

Nebojte se zkusit všechno

Pro menší děti se skvěle hodí všesportovní kroužky, které fungují na principu zábavných her a příběhů. Děti tak cvičí, aniž si to uvědomují, a přitom si budují skvělý základ pro jakýkoliv budoucí sport. Tímto způsobem se vyhnou jednostrannému zatížení, a navíc si vyzkouší spoustu různých sportů.

Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon

Od všestrannosti k individualitě

Až děti povyrostou, můžete začít přemýšlet o konkrétnějších sportovních kroužcích. Fotbal, basketbal, florbal, tanec… možností je takřka nekonečně. Ať už se ale rozhodnete jakkoliv, pamatujte na to, že dětský sport by měl být stále hlavně o radosti.

Pokud se dítě do nějakého sportu zamiluje, skvěle! Důležité je ho v jeho touze podporovat, ale zároveň nepřetěžovat. Budovat v dětech celoživotní lásku ke sportu je běh na dlouhou trať, a proto se vyplatí být trpělivým a chápavým partnerem.

Všestranné sportovní kroužky Gymnathlon

Základem musí zůstat zábava

I pokud si dítě vybere konkrétní sport, je potřeba počítat s možností, že si příští rok vybere jiný a změnu mu nerozmlouvat. V nízkém věku, kdy třeba dítě teprve nastupuje do první třídy, je ještě brzy snažit se doma vychovat příštího Jaromíra Jágra nebo Petra Čecha.

Nejlepší cvičení s dětmi tak pro rodiče začíná už v hlavě – nemít přehnaná očekávání, ale jednoduše se snažit, aby byl pohyb pro děti zábavou. Někdy to je sice těžké, ale výsledek stojí za to.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, důležité je dělat to s radostí a hravostí, aby dětský sport byl vždy zábava. A v neposlední řadě, i cvičení dětí v přátelské atmosféře v kroužku, kde se vše učí formou hry, je to pravé ořechové.

Anketa Školka roku: Pomozte vybrat tu nejlepší

Naším cílem je, aby databáze školek na eMiminu byla co nejbohatší o aktuální recenze. Proto jsme spustili anketu Školka roku, ve které hlasují sami rodiče. Jak se zapojit? Stačí přidat do 30. 11. 2025 recenzi své mateřské školy. Pomůžete jí tak „utkat“ se o titul Školka roku 2025, ale poradíte také ostatním rodičům s výběrem té nejlepší mateřské školy pro své dítě. Vložením recenze se zároveň zúčastníte soutěže o zajímavé ceny v celkové hodnotě 238 000 Kč.

Rozhodněte, kdo se stane ŠKOLKOU ROKU 2025!

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?

Soutěž

Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...

Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky

Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...

Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?

Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...

Proměny krásek z dívčích kapel. Jak vypadaly dříve a nyní

V hitparádách bodovaly nejen díky zpěvu ale i své kráse. Řeč je o zpěvačkách z britských dívčích kapel, které dobyly svět i srdce mnoha mužů. Podívejte se do galerie, jak vypadaly dříve a jaké jsou...

Jak se změnily dětské herecké hvězdy. Poznali byste je dnes?

Na obrazovkách se objevily už jako malé děti a slavily velký úspěch. Některé ze slavných dětských hvězd u hraní zůstaly, jiné se vrhly úplně jiným směrem. Podívejte se do naší galerie, jak vypadaly v...

Pohyb musí být hlavně zábavou. Tlak na výkon sport dětem jen znechutí

Dostat děti od televize, počítačů a tabletů je v dnešní době pro mnoho rodičů velká výzva. Přitom pohyb je pro děti naprosto klíčový pro jejich zdravý vývoj. Jak na to, aby cvičení s dětmi bylo...

10. září 2025

Léky, terapie, pohyb. Co opravdu pomáhá lidem s ADHD

ADHD není jen dětská diagnóza, řada lidí s ní žije i v dospělosti. Projevuje se poruchami soustředění, vnitřním neklidem či impulzivitou, což narušuje práci i vztahy. Nová oxfordská studie ukazuje,...

10. září 2025

Psychedelika jsou lék i cesta k lidskosti, říká Kristína Pomothy

Psycholožka Kristína Pomothy musela v minulosti čelit následkům traumatického poranění mozku. I kvůli této zkušenosti se rozhodla založit organizaci, která integruje metody zaměřené na tělo do...

10. září 2025

Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií

Ozempic je mnohými považován za zázračný lék, který mění pravidla hubnutí. Díky účinné látce semaglutidu pomáhá lidem snižovat váhu a zároveň měnit vztah k jídlu. Jako každý lék však s sebou přináší...

10. září 2025

Užijte si vůni moře. Tato kosmetika vám vzpomínky udrží

Stýská se vám po líných dnech na pláži, rozevlátých vlasech a sluncem prohřáté pokožce? Vraťte se do těch dnů s kosmetikou, která v sobě ukrývá vůni léta, hebkost mořského vánku a záři zapadajícího...

10. září 2025

Ve stínu olivovníku. Móda v tomto odstínu skvěle zapadne do podzimu

Buď je milujete, nebo nenávidíte. Ať už máte k olivám jakýkoliv vztah, jejich odstín vnese do šatníku svěží změnu, kterou s blížícím se podzimem jistě uvítáte.

10. září 2025

Hovězí roládky

Hovězí roládky
Recept

Střední

80 min

Hovězí roládky jsou nejlepší s polentou.

Byli tady vždy, jen jsme je teď pojmenovali. Děckař Matějka o „rošťácích“ a „divňácích“

Premium

Jaké panují mýty o neurovývojové poruše pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo o autismu, který způsobuje odlišné fungování mozku a neobvyklé sociální chování? Které faktory mají vliv na přibývající...

9. září 2025

Psaní detektivek ji nebavilo a unavovalo. Agathu Christie inspirovala i Češka

Premium

Nejlépe prodávaná autorka všech dob, královna detektivních románů a tvůrkyně moderní krimi. Takové přívlastky si vysloužila britská spisovatelka Agatha Christie. Právem. Kromě psaní milovala taky...

9. září 2025

Nenechte dítě ztratit radost z pohybu. Vyberte sportovní kroužek správně

S koncem prázdnin se blíží nejen povinnosti, ale i nekonečné možnosti. Rodiče prvňáčků stojí před rozhodnutím, jaký kroužek vybrat. Zatímco ještě nedávno si děti užívaly volnou hru na hřišti, nástup...

9. září 2025  11:04

Žena se mění v panenku. Miluje plastiky i dlouhé nehty

Říká si Alison Romance a prezentuje se jako bimbo panenka, která miluje paruky, dlouhé nehty, barevné kontaktní čočky i výrazný make-up. Díky plastikám se změnila přesně k obrazu svému a další...

9. září 2025  8:38

ADHD u dospělých mění vztahy i práci. Emoce bývají nezvladatelné

V Česku je podle dostupných údajů kolem 50 tisíc lidí s diagnostikovanou poruchou ADHD, v drtivé většině jde ale o děti. Podle odborníků přitom ADHD trápí v různé míře nejméně tři procenta dospělých,...

9. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.