Když se děti nudí. Zkuste adventure minigolf nebo dětské lekce jógy

12:00 , aktualizováno 12:00

Srší energií i ve chvíli, kdy by rodič raději zalezl pod gauč a vzmohl se jen na usrkávání kafe brčkem z hrnku. A tak snadno se začnou nudit. Jestliže se dětem všechny pohádky okoukaly, babička raději odjela do lázní a do škol a školek je ještě daleko, pětice projektů, které zabaví a potěší malé i velké, má přes léto otevřeno. Děti naučí leccos o ekologii, sportu anebo umění a navrch si mohou užít skvělou párty s vrstevníky.