ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Martina Procházková
Jestli budeš volit xxx, tak jsme spolu skončili! Je vám to povědomé? Pokud se rodinné konverzace a rozhovory s blízkými před volbami přiostřují, možná je načase zvážit, jak se o politice doma bavit. „Někdy je dobré poslechnout si důvody druhého, které ho k jeho preferencím vedou. Jindy je nejlepší téma opustit. Každopádně se nesnažte své blízké ubít argumenty,“ radí psychoterapeutka Zuzana Steigerwaldová.

Před volbami přetékají nejen letáky ve schránkách, ale také emoce u rodinných stolů během oběda. Jedni mají pocit, že vědí nejlépe, co tato země potřebuje. Jiní touží změnit „zcela iracionální volbu“ svých rodičů a prarodičů, a tak po nich metají argumenty. Jak je možné, že vlastní přítel, se kterým zakládáme rodinu, volí strany ve zcela opačném spektru než já, to nemyslí na naše budoucí děti? A co naši, to je jim úplně jedno, že se jejich volbou vracíme desítky let zpět a dost možná ztratíme svobodu?

Ať tak či tak, nenechte si své rodinné vazby zničit odlišnými politickými názory, varuje psychoterapeutka platformy Hedepy Zuzana Steigerwaldová a radí, jak na ošemetnou rodinnou komunikaci, aby bylo stále o čem mluvit a nikdo z ní nevyšel raněný.

Svou psychickou pohodu se pokuste si udržet. Zvlášť pokud je druhý člověk vůči vám dlouhodobě v obranném nebo útočném postoji. Nesouhlas s jeho názorem totiž neznamená konec blízkosti, ale vyžaduje dospělou reakci z obou stran.

