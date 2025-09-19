Před volbami přetékají nejen letáky ve schránkách, ale také emoce u rodinných stolů během oběda. Jedni mají pocit, že vědí nejlépe, co tato země potřebuje. Jiní touží změnit „zcela iracionální volbu“ svých rodičů a prarodičů, a tak po nich metají argumenty. Jak je možné, že vlastní přítel, se kterým zakládáme rodinu, volí strany ve zcela opačném spektru než já, to nemyslí na naše budoucí děti? A co naši, to je jim úplně jedno, že se jejich volbou vracíme desítky let zpět a dost možná ztratíme svobodu?
Ať tak či tak, nenechte si své rodinné vazby zničit odlišnými politickými názory, varuje psychoterapeutka platformy Hedepy Zuzana Steigerwaldová a radí, jak na ošemetnou rodinnou komunikaci, aby bylo stále o čem mluvit a nikdo z ní nevyšel raněný.
Svou psychickou pohodu se pokuste si udržet. Zvlášť pokud je druhý člověk vůči vám dlouhodobě v obranném nebo útočném postoji. Nesouhlas s jeho názorem totiž neznamená konec blízkosti, ale vyžaduje dospělou reakci z obou stran.