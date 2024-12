Jak optimalizovat svůj život? Pozor na levný dopamin, varují podcasteři

Vaše značka Brain We Are právě oslavila šest let. S jakým cílem jste podcast zakládali?

Kryštof: Zpočátku jsme měli směšně malé cíle. Prvním bylo vydat osm epizod, protože většina podcastů přestává fungovat právě sedmým dílem. Věděli jsme tak, že když je vydáme, zařadíme se mezi deset procent nejúspěšnějších podcastů na světě. Druhým cílem bylo zlepšit život alespoň jednomu jedinému člověku. Dnes máme přes tři sta dílů, ale pořád se držíme toho, že když jakýkoli z nich zabrnká na vnitřní strunky jednomu jedinému člověku, splnili jsme svůj úkol. Zároveň tak můžeme dělat, co nás baví, a nemusíme se jen hnát za počtem zhlédnutí.

Vojta: Což je třetí hodnota, se kterou jsme do toho šli – chtěli jsme dělat věci, které sami chceme konzumovat. Já poslední dobou přemýšlím, jak víc takříkajíc „kašlat“ na své posluchače, protože máme tendenci plnit očekávání publika. Žádosti lidí na různá témata jsou super pro inspiraci, ale nesmějí měnit vnímání toho, co a jak chceme tvořit.

A jednou z hlavních věcí, na kterou upozorňujeme, je: Neciťte se blbě ještě víc z toho, že se cítíte blbě. Člověk si pak připadá ještě hůř. Vojtěch Hlaváček biolog a podcaster