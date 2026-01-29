Pořád jste jedinou pilotkou proudového letounu v české armádě?
Zatím stále ano. Slyšela jsem, že možná se teď jedna žena objeví ve výcviku, ale zatím jsem jediná.
Proč není žen víc?
Zaprvé bych řekla, že bohužel celkově nemáme moc zájemců o službu. V minulosti se ani neotevíralo tolik pozic, protože potřeba byla jiná. Teď se i kvůli konfliktu na Ukrajině nabírá více, ale zase není takový zájem. Občas se mezi uchazeči objeví pár žen, ale nakonec skončí u jiného druhu letectva. Pracují třeba ve Kbelích u dopravního nebo vrtulníkového letectva, na naší základně v Čáslavi jsem ale jediná.
Kdyby se Česko dostalo do ozbrojeného konfliktu, mám oproti ostatním obyvatelům v podstatě výhodu, protože já „jen půjdu do práce“.