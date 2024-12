Uvědomuju si, že mám v rukou vliv. Sítě lze využít i pro dobro, říká influencerka

Na TikToku dnes máte kolem 500 000 sledujících, na Instagramu atakujete 125 000. Řekněte mi, to se tak prostě stane, nebo je za tím systematická práce?

Většina influencerů vám řekne, že se to prostě nějak stalo a nepočítali s tím. Já na to šla systematicky. Kdybych začínala v mladším věku, asi bych od začátku tvořila také jen pro radost a další věci moc neřešila. Ale já se sítěmi začala až v šestadvaceti z pozice markeťačky. Proto jsem věděla, co a jak chci dělat.

Jak se člověk v šestadvaceti dostane k tomu, že bude influencer?

Studovala jsem marketing, pak jsem začala pracovat v kosmetickém startupu. Neměla jsem moc zkušeností a s nulovým budgetem řešila, jak firmu odkomunikovat a posunout. Poslouchala jsem i různé marketingové podcasty, kde zmiňovali mimo jiné TikTok, novou síť, na níž ze začátku nebylo moc tvůrců. Nové sítě na trhu mají obrovské organické dosahy a malou konkurenci. Když člověk začne hned a dělá to chytře, má proto šanci uspět. Dávalo mi to smysl a viděla jsem to jako skvělou příležitost.