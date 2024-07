Nechtějte se zavděčit všem, děti zvát nemusíte, radí koordinátorka svateb

Proč by budoucí nevěsty měly chtít svatební koordinátorku? S čím jim pomůže?

Pokud si mě nevěsta vybere, tak zaplatí nějakou částku, v níž jí garantuji nejen to, že v konečném důsledku ušetří peníze, ale i čas a nervy. Zpočátku nevěstám přijde cena za koordinátorku moc. Jistě, když tu částku máme dát najednou, může to být pro někoho moc. Ale když si propočtete, kolik času nevěsta nad plánováním svatby stráví, kolik si na to vezme dovolené a podobně, tak se koordinátorky prostě vyplatí. Často se s firmami také domlouvám na různé exkluzivní akce a slevy právě pro moje nevěsty, což jim v konečném důsledku také může ušetřit spoustu peněz.

Na obsluze bych nešetřila, aby pak na svatbě neobsluhoval někdo, kdo si s námi nerozumí, a nevytvářela se nepříjemná atmosféra.