Zpracování placenty je byznys. Kávu rodičky mohou, říká porodní asistentka

Když jsme spolu domluvily termín rozhovoru, zmiňovala jste, že den nato budete mít předporodní kurz. Účastní se ho i muži?

V Praze máme kurzy pouze pro ženy. V Brně pořádám i kurzy pro páry. U mužů, kteří přicházejí na náš kurz, počítám s tím, že chtějí být u porodu a poskytnout ženě podporu nejen při něm, ale i v šestinedělí.

A chtějí muži u porodu být?

Je to jedno z témat kurzu, protože to není jejich povinností, a když je to na sílu – ať už ze strany ženy nebo muže –, může to být kontraproduktivní. Je to pak znát na atmosféře při porodu. Na sále cítíte, že všichni zúčastnění nejsou úplně v pohodě.