Stárnutí je privilegium, vše spustila první vráska, říká lektorka face jógy

Dnes hodně žen – a to i poměrně mladých – sahá po chirurgických estetických zákrocích. Je to něco, přes co u vás nejede vlak?

Vnímám to tak, že pak všechny vypadají stejně. Následují nějaký trend, čímž ztrácejí jakoukoli autenticitu.

Já ale nechci vypadat jako někdo jiný! Já jsem já, nic dalšího už nepotřebuji. Stačí kultivovat vlastní potenciál. Sama do cvičení face jógy nepřidávám žádné externí věci, které někomu pomohou vypadat jako někdo jiný. Pomáhám najít vlastní potenciál a kultivuji ho.

Spousta žen u vás tedy najde i ztracené sebevědomí?

Ano, takové zprávy dostávám denně. Je to skvělé, a proto to dělám.