Když nejsou role, tak baví Instagram. Prý se zaprodávám, slýchává herečka

Nikdy bych nečekal, že se dostanu do téhle situace. Myslel jsem si, že žiju docela pohodový život. S přítelkyní a pětiletou dcerou jsme se před několika lety přestěhovali do bytu na malém městě....

Bezpodmínečná láska, pak děsivý výbuch sopky. Když matky křičí na děti

Je to paradox. Při pohledu na to malé čarokrásné stvoření nám často docházejí slova a do očí se derou slzy vděčnosti za to, že můžeme prožívat tak výjimečné okamžiky. Tak proč nás tentýž človíček...