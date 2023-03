Muž a žena se líbají. Muž a žena si s úsměvem připíjejí sklenkou vína. Muž a žena si dělají dobře navzájem. To je ve zkratce příběh, který jsem jako frekventantka průzkumu viděla dokonce čtyřikrát za sebou, a to v různých variacích. Pečlivě jsem potom zhodnotila své dojmy a přispěla tak k řešení důležitých otázek ženské sexuality. A co jste dnes pro společnost udělali vy?

Cítím se trochu jako voyeur nebo poslední do trojky, na kterého zatím nepřišla řada.