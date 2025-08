Vláknina jako virální hit. Co je fibermaxxing a proč ho odborníci chválí? Po proteinové mánii přichází další stravovací trend. Takzvaný fibermaxxing slibuje lepší zažívání, zdravou mikroflóru nebo nižší hladinu cholesterolu. To vše díky vláknině. Co na to říkají odborníci?... 6. srpna 2025

Když slunce pálí. Pleť i vlasy potřebují ochranu a spoustu hydratace Léto je ve své polovině a meteorologové konečně slibují návrat teplých dní a slunce. Vychutnejte si ho plnými doušky, aniž by utrpěla vaše krása. Hydratujte, osvěžujte se a užívejte si slunce s... 6. srpna 2025

Léto bez rukávů. O paže pečujte a pak se je nestyďte ukázat světu Léto přeje volnosti – šaty a topy na ramínka, halenky s odhalenými rameny… No jo, jenže co když vaše paže nejsou zrovna v top kondici? 6. srpna 2025

Tyto věci musíte stihnout. Deset letních radostí, které si letos dopřát Přiznejme si, letošní léto není úplně předpisové a plné slunečných a horkých dnů, které bychom rádi trávili venku. Nevzdávejme to! Abychom se pořádně nabili do podzimních plískanic, přinášíme deset... 6. srpna 2025

Dáma se smyslem pro humor. Osmdesátnice Mirrenová miluje sex a planetu Má po otci modrou šlechtickou krev, velmi často hraje královny, za jednu dostala i Oscara. Oblíbená herečka vstoupila na konci července mezi osmdesátníky. Často se o ní mluví jako o hollywoodské... 6. srpna 2025

Houby na kyselo Recept







Střední 30 min Až příště přinesete z lesa houby, zkuste si je zavařit na kyselo.

Z krajského úřadu k šití oblečení v Indii. Natrefili jsme na úžasné látky, líčí Češka Premium Jana Farková dává spolu se svým manželem upcyklované módě nový rozměr. V indickém Džajpuru šije oblečení z textilií, které jsou staré i více než sto let „Kantha je ručně vyšívaná látka, která se... 5. srpna 2025

Háčkované plavky jsou opět v módě. Slavné krásky je milují Zatím to u nás na léto v bikinách příliš nevypadá, ale slunečné dny se podle předpovědi blíží, takže je na čase opět vytáhnout plavky. A proč nezkusit háčkované kousky, se kterými budete jistě u vody... 5. srpna 2025 12:20

Indka měří pouhý metr, lidé si ji pletou s batoletem Dvaadvacetiletá Aboli Jaritová z Indie měří sto dva centimetrů a lidé si ji každý den pletou s dítětem. Dokonce nosí jako dítě pleny, protože má těžké poškození ledvin a narodila se bez močového... 5. srpna 2025 8:43

Razím otevřenost v životě i odívání. Na návštěvě v šatníku Milana Peroutky V dalším díle seriálu V šatníku slavných jsme trochu netradičně nahlédli do šatníku muže. Herec, zpěvák a moderátor Milan Peroutka přináší do českého rybníčku nejen otevřenost ohledně svého osobního... 5. srpna 2025

Dejte si šlofíka, zdřímnutí vám prospěje. Ale nepřehánějte to Na chvilku si odpoledne zdřímnout, to vůbec není lenost – naopak, je to velmi dobrý nápad, který má spoustu zdravotních benefitů. Jen se to s ním nesmí přehánět... 5. srpna 2025