VIDEA ROKU 2024: Lesk a bída showbyznysu, extrémní plastiky a ujeťárny

Lela Vémola schovává jídlo před Karlosem do šatníku

Lela Vémola v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, kam před svým manželem Karlosem zamyká jídlo. Slovenská playmate a modelka také popsala, jaké je podle ní tajemství spokojeného vztahu a vysvětlila, proč si o ní lidé na základě fotek myslí, že má výrazně velká ňadra. A Lolo Ferrari jí kupodivu inspirací nebyla.

Žena prodává své implantáty, fanoušci šílí

Brazilská influencerka Debora Peixoto se rozhodla své staré silikonové implantáty prodat v aukci. Před časem si totiž prsa nechala ještě trochu zvětšit a předešlé implantáty nechtěla vyhodit. S nápadem na dražbu přišli její fanoušci, kteří toužili mít její implantáty doma.

Norská ministryně kultury odhalila poprsí, premiér ji pochválil

To by se v našich končinách nestalo. Norské Oslo hostilo v létě průvod LGBT vyjadřující hrdost homosexuálů a dalších sexuálních menšin. Podporu měl i od tamních politiků. Kdo z norských zákonodárců vyčníval, byla ministryně kultury a rovnoprávnosti Lubna Jafferyová. Na akci ukázala své poprsí a sklidila nejen velké ovace, ale i pochvalu od premiéra Jonase Gahra Størea.

Žena se zamilovala do plastik, chce mít největší rty v Británii

Rty jako dva buřtíčky. Osmadvacetiletá Sofia Lips touží kromě rtů i po největších ňadrech a zadku ve Velké Británii. A ačkoli ji lékaři před dalšími zákroky s ohledem na zdravotní stav odrazují, nedá si říct a plánuje další proměnu. „Po operaci zadku jsem patnáct týdnů nemohla sedět,“ uvedla.

Toto že je krása? Když se plastiky zaženou do extrému

Podívejte se na video, které nabízí výběr žen i mužů s extrémními plastikami. Někteří jich mají za sebou desítky i stovky, a plánují další, ačkoli jim lékaři další zákroky nedoporučují, protože už by jim mohlo jít o život. Pro mnohé už je to příliš, pro jiné představují inspiraci. Na klinikách plastické chirurgie jsou jako doma. Jessica Alves, Jocelyn Wildenstein, Justin Jedlica a další ženou svůj vzhled do extrému.