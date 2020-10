Naučte se hádat budoucnost pomocí mincí. Prozradí, co vás nemine

Nemyslete si však, mince umí víc než za vás rozhodnout, jestli si vzít bílé tričko, nebo černé. Ale o tom až později, teď zpět k samotnému postupu. Stačí si myslet danou otázku a hodit, samozřejmě. Jestli vám to přijde trapně jednoduché a věštecky nedůstojné, můžete i k házení mincí přistupovat jako k obřadnému rituálu.

V tomto případě bude nezbytné si mince vysvětit a vyčistit (například nad plamenem svíce) nebo aspoň podepsat – stačí na ně vyrýt své iniciály. Případně je možné si penízek osobně vyrobit, třeba z měděných plíšků. To pak bude mít akce zcela jiné grády!

No, a pokud chcete povýšit na opravdovou „show“ i průběh vykládání, před samotným rituálem zapalte kadidlo, svíci nebo vonnou tyčinku. Dobře to vypadá a ještě to dá minci víc pozitivní energie. Ale záleží jen na vašem uvážení.

Korunky jsou však tolerantní a neurazí se ani v momentě, kdy s nimi budete házet jen tak. Teď ještě najít způsob, jakým budete házet. Inspirací vám můžou být následující metody. Příjemnou zábavu, hodně příjemných věšteckých prognóz a nezapomeňte si po věštění pořádně umýt ruce!

Hop, nebo trop?

Tím nejzákladnějším principem konverzace s mincemi je bezesporu metoda panna, nebo orel, tedy ano, nebo ne. Jak na věc? Jakmile se zmocníte mince, podržte ji na chvilku v dlani a soustřeďte se výhradně na otázku, kterou budete klást. Svá slova řekněte klidně šeptem nebo nahlas, hezky jasně a energicky, a u toho penízek vyhoďte, nebo jej roztočte.

Strana s číslem, neboli panna, signalizuje odpověď „ano“, strana rubová, ta bez čísla, tedy orel, bývá „ne“, ale vy jste pánem vlastní mince a můžete si to udělat po svém.

Instantní odpověď na své dotazy získáte ihned po dopadu mince. Ale jste tak samozřejmě omezeni jen na variantu věštění ze dvou možností. Chcete-li víc, musíte sáhnout po sofistikovanější metodě.



Operace „možná“

V tomto případě nezáleží tolik na tom, zda padne panna, nebo orel, je podstatné, kam se trefíte. Pořád vám bude stačit jedna mince, ale navíc budete potřebovat arch papíru, na který si nakreslíte kruh o průměru asi 30 centimetrů. Kolem něj umístíte ještě jeden větší soustředný kruh a následně další, zase trošku větší.

Vznikne vám kruhová dráha, kterou si v duchu, nebo skutečně označíte. Do prostředního kruhu si napište jasné „ano“, s ním sousedící kruh označte slovem „snad“, což značí, že naděje je, poslední kruh pak titulujte výrazem nejistota, tedy „možná“, a vše, co je mimo kruhy, popište jako jasné „ne“.

Trápí-li vás otázky týkající se času, třeba jako „kdy se stane tohle a tohle“, bude pro vás tento kruhový systém ideální, protože vnitřní kruh pak můžete označit nejkratším termínem a postupně přidávat až k termínu „za sto let“.

Ovšem význam panny a orla není radno podceňovat ani v tomto případě, přestože odpovídají kruhy. Pokud se objeví orel, a to i ve spojení s přívětivým „řešením“, může to značit jisté komplikace na cestě k cíli, něco šokujícího a nečekaného. Naopak panna představuje poklidný průběh.

Hra o budoucnost

Opět se budeme ptát na čas a opět se budeme pohybovat v kruhu – tentokrát jen v jednom. Rozdělíme si jej třemi čárami, jednou vertikální a dvěma horizontálními. Vertikální čára představuje vlastní „já“, ostatní čáry rozdělí prostor na „současnost“, „blízkou budoucnost“ a kapánek vzdálenější „budoucnost“.

Jakmile začnete házet, máte tři pokusy na to, abyste se trefili do oblasti kruhu – pokud se tak nestane, zní odpověď na vaši otázku „nelze odpovědět“.

Dále je třeba sledovat, jak blízko ke středové čáře, která představuje vás, se mince dostane – čím blíž, tím větší to na vás bude mít vliv, čím dál, tím méně se vás to bude týkat.

Rychlovka: Máte-li problém v podobě několika možných voleb, bude pro vás tato mincová věštba to pravé. Jednoduše si všechny verze odpovědí napište na papírové čtverečky, ty pak promíchejte a lícem dolů položte na stůl. Minci nechte volně dopadnout na plochu s papírky – a tam, kde se mince ocitne, hledejte odpověď!

Jestli máte pocit, že by jedna korunka byla málo, a chcete si odpovědi pojistit, zapojte hned tři mince. Když třikrát padne líc, tedy strana s číslem, je to „jednoznačné ano“, když třikrát rubová strana, je to „definitivní ne“. A pak jsou zde variace. Dvakrát líc a jednou rub značí „spíš ano“, dvakrát rub a jeden líc zase „spíš ne“.