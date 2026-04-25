Mohli bychom začít duchovně, pohovořit o energii, vibracích a o vesmíru, který „odpovídá“. Jenže u těchhle věcí „mezi nebem a zemí“ mnoha lidem naskakuje kopřivka a taky to svádí k pasivnímu postoji, že stačí myslet pozitivně a všechno k vám přijde samo. Tak to ale není.
Se zákonem přitažlivosti se to má jinak – funguje spíš metafora. Realita totiž reaguje ne proto, že by vesmír rozdával dárky na přání, ale na to, že změna probíhá na naší straně. Tohle řetězení berou seriózně i výzkumy. Teď si možná vzpomenete na Newtonův pohybový zákon akce a reakce. Ano, ten by asi šel přeneseně použít. Lepší ale bude zabrousit do psychologie, která v téhle souvislosti používá termín selektivní pozornost.
Nejistota, selhání, samota, změna. Zatočte se strachy, které vás brzdí
Znáte dětskou hru na žluté auto? Kdo první uvidí žluté auto, vykřikne „Žluté auto!“ a šťouchne nebo plácne do spoluhráče. (Pro rodiče, kteří z toho mají za volantem psotník, doporučujeme fyzické ataky zakázat a hrát na body.) Budete žasnout, kolik se po silnicích pohybuje žlutých aut. Náš mozek totiž filtruje realitu podle toho, co považuje za důležité. A tak když na něco myslíme, začne to víc vnímat, ať už jde o žluté auto, anebo o nové příležitosti. Jinými slovy, naše myšlenky ovlivňují naše chování – to je bez debat.