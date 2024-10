Na mladé má společnost nároky. Tak se vnitřně uzavírají, říká šéfka seznamky

Během těch čtrnácti let, co se profesně pohybujete v oblasti seznamování, změnil se nějak „trh se vztahy“?

Je logické, že seznamování šlo hodně do online prostředí a na sociální sítě. Ne úplně pozitivní trend ovšem vnímám v tom, že klesá komunikační zdatnost. Lidé neustále odkládají osobní setkání, mají pocit, že k němu vlastně nemusí ani dojít, že život se možná dá žít pořád v tom mobilu. Což je samozřejmě velký omyl. Dále vnímám, že nám v agentuře přibyli – obzvlášť po covidu – mladí klienti. Dřív jsme měli spíš třicátníky a čtyřicátníky, další skupinou co do početnosti pak byli lidé kolem padesáti i šedesáti let. Teď máme opravdu hodně zájemců mezi sedmnácti a pětadvaceti. A skoro všechno jsou to kluci.

Elitnější servis vyžadují spíš muži – chtějí nějakou naši expertizu, v čem se jejich nefungující vzorce opakují.