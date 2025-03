Z karnevalu si vozím modřiny. Nádherné kostýmy bolí, říká Lálová ze StarDance

Už v šesti letech jste prý tvrdila, že jednou budete tančit na karnevalu v Riu de Janeiru. Co všechno jste musela udělat, abyste se do průvodu ve svých osmadvaceti opravdu dostala?

Společenskému tanci jsem se začala věnovat už v sedmi letech, až do sedmnácti jsem tancovala standard a latinu v páru. Pak jsem tančila sólo salsu, protože jsem neměla tanečního partnera. A od salsy to byl už jen krůček k sambě, která se na karnevalu v Brazílii taky tančí sólo. Zaujala mě svou rychlostí, temperamentem, líbily se mi i pestrobarevné kostýmy.