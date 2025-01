Život zasvětila lidem s demencí. Dožití doma nemusí být nejlepší varianta, říká

„Ahoj mami, jdu do práce a odpoledne dorazím!“ loučí se s námi v Hořovicích lektorka. Hra začíná. Za „naší dcerou“, která nám připadá stejně stará jako my, se zavřely dveře a já spolu se dvěma kolegyněmi začínáme bloumat po kuchyni. Nakonec si najdeme činnost a pouštíme se do prvního úkolu. Když se nám podaří rozklíčovat zpřeházená čísla, máme ze sebe radost.

To byl ale taky poslední úkol, který se dal vyřešit logicky. S postupující hrou a nemocí totiž žádná logika neexistuje, nic nedává smysl a věci, na které jsme byly zvyklé, neplatí. Když nám pečovatelka začne tvrdit, že trouba není trouba, ale obyčejná skříňka, dostavuje se u mě pocit rezignace a říkám si, ať už skončí tahle hra, kterou evidentně nemůžeme vyhrát. Do toho nám občas volá naše nervózní dcera, která nám ale vůbec nepomáhá.