Jaké bylo dětství v ruské Dubně?

Úplně jiné, než jsem zažívala předtím v Československu a později v Česku. Narodila jsem se v Brně, odkud jsem s rodiči odešla do Sovětského svazu, když mi byly čtyři roky. Zpátky do Brna jsme se vrátili v mých osmi letech. Kapitolu „Dubna“ jsem v sobě musela náhle uzavřít, neměla jsem s kým o této zkušenosti mluvit, protože jsem neznala nikoho, kdo by pochopil, kde jsem to vlastně žila.

Je důležité podívat se na rodiče těch dětí. Jsou dnešním životním stylem výrazně vyčerpaní a uřícení. Jsou to „přepálení“ rodiče, kteří se pro své dítě snaží zajistit vše, což ale nelze zvládnout.