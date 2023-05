Náplavy versus venkovani. Aneb když se lidé z města přestěhují na vesnici

Je to hrůza. Ráno zvoní zvony a kokrhá kohout. A něco páchne. Člověka z města na venkově leccos zaskočí. Venkovan se taky diví. Proč náplavám pořád něco vadí a tváří se, že jsou lepší než my? | foto: Shutterstock

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Je to hrůza. Ráno zvoní zvony a kokrhá kohout. A něco páchne. Člověka z města na venkově leccos zaskočí. Venkovan se taky diví. Proč náplavám pořád něco vadí a tváří se, že jsou lepší než my? A co Pražákům na vesnicích vadí ze všeho nejvíc?