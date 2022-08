Pár dělí dvaatřicet let, ženu lidé obviňují ze zlatokopectví

Poprvé se viděli v roce 2018. Setkali se na tenisovém zápase, kde Geza pracoval jako trenér. Dali se do řeči a začali si rozumět. Na rande šli jen o pár týdnů později. „Nebyla to láska na první pohled. Připadal mi trochu namyšlený. Ale moc jsme si rozuměli. Nikdy předtím jsem nerandila s někým, kdo by byl o tolik starší. On zase neměl partnerku, která by byla o tolik mladší,“ svěřila se Vanessa pro server Dailystar.

Na počátku měla velký strach z reakcí svého okolí a rodiny. Proto vztah hned veřejně nepřiznali. Když se o tom rodina dozvěděla, snažili se ji přesvědčit, aby vztah ukončila. Podle rodičů šlo ze strany Gezy jen o povyražení.

„Stále mě přemlouvali, ať chodím někam za zábavou se svými vrstevníky. Nakonec jsme se zasnoubili v Paříži a dnes máme syna. A stále se najdou tací, kteří mě obviňují ze zlatokopectví,“ pokračovala.

Právě takové řeči ji donutily zamyslet se nad celkovým pohledem společnosti na páry, které mezi sebou mají větší věkový rozdíl. Svůj příběh chtěla sdílet, aby poukázala na to, že láska opravdu kvete v každém věku a nezná věkových rozdílů. „Ženy si starší muže nevybírají jen kvůli penězům. Lidé už by mohli pochopit, že se opravdu milují. A ne všichni starší muži si vybírají mladší ženy jen jako trofej,“ dodala.