Láska věk neřeší, jednašedesátiletá randí se čtyřiadvacetiletým

Jednašedesátiletá Cheryl McGregorová z Georgie se se svým současným o sedmatřicet let mladším snoubencem setkala, když mu bylo pouhých patnáct let. Už tehdy to mezi nimi prý jiskřilo a nedokázali si to vysvětlit. Nyní s Quranem zažívá nejšťastnější chvíle v životě.