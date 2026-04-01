Velký pátek přináší přísné zákazy. Proč se nesmí prát, kopat ani přijímat dary

Tereza Hrabinová
  8:12
Velký pátek je dnem ticha a rozjímání, pověr a přísných zákazů. Nepracujte na zahradě, neperte prádlo a nepřijímejte dary. Jaké další tradice se pojí s dnem, kdy byl podle tradice ukřižován Ježíš Kristus?
Velký pátek je od roku 2016 státním svátkem, a tak si ho většina z nás může užít v klidu doma – podobně jako lidé v desítkách dalších zemí, včetně Británie, Německa, Rakouska nebo Slovenska.

Historicky přitom nejde o žádnou novinku. Volno na Velký pátek měli lidé i v někdejším Československu. Teprve komunistický režim ho v roce 1951 vyškrtl z kalendáře svátků.

Velikonoce nejsou jen o pomlázce. Jaké tradice se pojí k jednotlivým dnům?

Co symbolizuje Velký pátek?

Pro křesťany je tento den připomínkou ukřižování Ježíše Krista. Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Velký pátek je proto považován za nejtišší den v roce – bez oslav, hluku i spěchu.

Věřící se účastní obřadů, připomínajících Kristovo utrpení, v duchovní rovině jde o čas ztišení a rozjímání. Říká se mu někdy také Tichý pátek nebo Bolestný pátek.

V kostelích proto nehrají varhany a neuslyšíte ani zvony. Ty naposledy zvoní o den dříve na Zelený čtvrtek před večerní mší. Následně je až do soboty zpravidla nahrazují chlapci v průvodu se řehtačkami.

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Co se vaří na Velký pátek?

Velký pátek je vrcholem postní doby. To však neznamená, že musíte hladovět. Doporučuje se střídmé, lehké a bezmasé jídlo. Tradiční výjimkou jsou ryby – postní pokrm už od středověku.

Pověry a zákazy na Velký pátek

  • Nesmí se hýbat se zemí – tedy rýt, orat, okopávat ani sázet. Proč? Z úcty k půdě jako symbolu matky a života.
    • Zakázané byly domácí práce, například zametání, pečení nebo rozdávání jídla.
    • Doporučuje se nic nepůjčovat, nedarovat a nic nepřijímat. Předkové věřili, že temné síly mají v tento den největší moc, a půjčená věc mohla být snadno očarována. Do domu by tak mohla přijít smůla nebo nemoc.

Lidé, kteří si je dříve nemohli dovolit, zapékali například bramborovou kaši do tvaru ryby, aby alespoň symbolicky dodrželi půst.

Co se nesmí na Velký pátek?

S Velkým pátkem je spojená řada zvyků. Jeden z nejznámějších říká, že by se nemělo prát prádlo, protože voda má v tento den očistnou, duchovní moc.

Lidé věřili, že pokud byste do ní ponořili špinavé prádlo, bylo by to jako mýt ho v Kristově krvi. Praní, bělení a další práce s vodou tak byly považovány za neuctivé a zapovězené.

Pověry na Velký pátek

S Velkým pátkem se pojí i řada pověr. Asi nejznámější je ta, která říká, že se v tento den otevírají skály, kopce a hory, aby vydaly své poklady.

Otevírat se v ten den měl i Blaník, ze kterého měli vyjet bájní rytíři ke kontrole, jak se daří lidem v Česku.

Nejčtenější

KVÍZ: Velká zkouška pro chytré hlavy: Jaký máte všeobecný přehled?

Ilustrační fotografie

Tento kvíz vás provede napříč všemi obory – od zeměpisu, přes historii až po současné dění. Kolik bodů nahrajete? Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 9. 4. 2026 do 12:00. Vyhrát může každý,...

Manžel se s ní styděl chodit ven. Zuzana v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Zuzana čelila dvěma velkým problémům: vážné nemoci a obezitě. Pomohly jí...

Zuzana čelila dvěma velkým problémům: vážné nemoci a obezitě. Kila navíc ji omezovala jak v běžném životě, tak i v tom intimním a rodinném. Její manžel přiznal, že se za ni stydí, nad dalšími a...

Co jíst při hubnutí: 30 potravin, které zasytí a podpoří spalování tuků

Ilustrační fotografie

Hubnutí není o hladovění, ale o chytrém výběru potravin. Některé zasytí na dlouho, jiné dodají důležité živiny bez zbytečných kalorií. Klíčem je vyvážená strava, která podpoří metabolismus a pomůže...

Slavné ženy bez make-upu i s líčením: dva pohledy na jednu tvář

Slavné ženy bez make-upu a s ním

Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se na veřejnosti ukázaly bez make-upu. Jak vypadají v soukromí a jak na červeném koberci, je zpravidla velký rozdíl. Přesto i tak vypadají k světu....

Čtrnáctiletá a dvanáctiletý počali dítě, dnes mají zákaz společného bydlení

Bella Vaughnová

Belle Vaughnové bylo pouhých čtrnáct let, když počala svého potomka. Její přítel Hunter byl ale ještě o dva roky mladší. Bizarní vztah šokoval všechny okolo, ale přes všechna skeptická očekávání se...

Muž má za sebou extrémní proměnu, teď ho místo nadváhy trápí něco jiného

Muž má za sebou extrémní proměnu.

Když se zranil, muselo ho do sanitky tahat šest hasičů. Byl tak obézní, že měli problém ho i ošetřit v nemocnici. Dnes má za sebou šestatřicetiletý Kashif Jeremiah Rodney cestu k hubenějšímu tělu a...

6. dubna 2026  8:29

Dnes je Velikonoční pondělí. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba

„Povědomí o tradicích se vytrácí a šíří se nesmysly,“ říká o velikonočních...

Velikonočnímu pondělí se také někdy říká Červené a pro mnohé představuje vrchol Velikonoc. Jaké tradice a zvyky se o něm dodržují, kde nakoupíte, jak je to s otevírací dobou velkých obchodů a kdy...

6. dubna 2026

Jak spalovat tuky ve spánku. Večerní triky pro rychlejší hubnutí

Ilustrační fotografie

Budete klidně a uvolněně spát, aniž byste si uvědomovali, že se vaše tělo právě zbavuje tukových polštářků. Zní to jako sen? Podaří se vám to s našimi triky.

6. dubna 2026

Rozběhněte se krok za krokem. Ideální je začít z chůze a hlídat si dech

Ilustrační snímek

Chcete zlepšit kondici a udělat něco pro svoje tělo? Běh bývá první, co nás napadne. Minimální náklady, minimální výbava… Co když to ale z nějakého důvodu nejde? Prvním stupínkem může být chůze, radí...

6. dubna 2026

Vyjděte si v barvách jara. Módě vévodí zelená bílá, růžová i tyrkysová

Džínová bunda k jaru prostě patří. Je lehká, ale tak akorát zahřeje a díky...

Nechte se inspirovat barevnými trendy, které se pomalu dostávají do ulic a okouzlují svou krásou.

6. dubna 2026

Horoskop na nový týden: Kdo zazáří a kdo by měl zpomalit

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...

6. dubna 2026

Mrskačka, malérečky i slivovice. Jak jsme koledovali v Československu

Styly zdobení kraslic se proměňovaly v čase. Do konce 19. století byly přírodní...

S velikonočním pondělkem se pojí spousta krásných i méně oblíbených tradic, které se předávají z generace na generaci. Nejznámější z nich je pomlázka, mrskačka, mrskút, šlahačka, šmigrúst, dynovačka...

6. dubna 2026

Mozek lovců a sběračů nám přetrvává, ale v prostředí králů, říká terapeut Šindelář

Premium
„Nemám žádnou zázračnou radu – jen to, že musíme dělat něco navíc: denně se...

Doma lednice plná jídla a do práce nebo do školy – od prahu k prahu – rovnou autem. Tak vypadá naše realita, v níž je udržení zdraví čím dál složitější. Nutriční terapeut Miloslav Šindelář...

5. dubna 2026

Dnes je velikonoční neděle. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba

Mazanec, nejen na Velikonoce. Těsto připraví pekárna, upečete v troubě. Mazanec...

Dnes je velikonoční neděle, významný křesťanský svátek, kterému se také říká Boží hod velikonoční. Tradice velí nepracovat, neuklízet, ale vyzdobit dům, slavnostně se obléci a dopřávat si masitá...

5. dubna 2026

Naučte se odpouštět a nechat jít. Křivda bolí a může vás zničit

Navrátit do vztahu vášeň, touhu, bude skutečně zatěžkávací zkouškou.

Neexistuje snad člověk, který by někdy někomu neublížil – nebo se sám neocitl mezi těmi, jimž bylo ublíženo. Když si ale budete stále připomínat křivdy, bude to nejvíc ničit vás.

5. dubna 2026

Poslouchejte své vnitřní hodiny a srovnejte se v čase. Tělo vám poděkuje

Ilustrační snímek

S tím, zda jste spíše „sovy“, nebo „skřivani“ nic neuděláte, ani kdybyste sebevíc chtěli. Jde spíš o to, aby takzvaný cirkadiální rytmus fungoval správně. Co pro to můžete udělat?

5. dubna 2026

Tanec, květiny i velké plánování. Jarní startér pro vaši duši i tělo

Ilustrační snímek

Po dlouhé zimě si všichni zasloužíme restart. Ale jak rozproudit krev, zahnat obávanou jarní únavu a vdechnout svým dnům barvy a energii? Stačí vám k tomu špetka odhodlání a několik malých změn v...

5. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.