Velký pátek je od roku 2016 státním svátkem, a tak si ho většina z nás může užít v klidu doma – podobně jako lidé v desítkách dalších zemí, včetně Británie, Německa, Rakouska nebo Slovenska.
Historicky přitom nejde o žádnou novinku. Volno na Velký pátek měli lidé i v někdejším Československu. Teprve komunistický režim ho v roce 1951 vyškrtl z kalendáře svátků.
Velikonoce nejsou jen o pomlázce. Jaké tradice se pojí k jednotlivým dnům?
Co symbolizuje Velký pátek?
Pro křesťany je tento den připomínkou ukřižování Ježíše Krista. Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Velký pátek je proto považován za nejtišší den v roce – bez oslav, hluku i spěchu.
Věřící se účastní obřadů, připomínajících Kristovo utrpení, v duchovní rovině jde o čas ztišení a rozjímání. Říká se mu někdy také Tichý pátek nebo Bolestný pátek.
V kostelích proto nehrají varhany a neuslyšíte ani zvony. Ty naposledy zvoní o den dříve na Zelený čtvrtek před večerní mší. Následně je až do soboty zpravidla nahrazují chlapci v průvodu se řehtačkami.
Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?
Co se vaří na Velký pátek?
Velký pátek je vrcholem postní doby. To však neznamená, že musíte hladovět. Doporučuje se střídmé, lehké a bezmasé jídlo. Tradiční výjimkou jsou ryby – postní pokrm už od středověku.
Pověry a zákazy na Velký pátek
Lidé, kteří si je dříve nemohli dovolit, zapékali například bramborovou kaši do tvaru ryby, aby alespoň symbolicky dodrželi půst.
Co se nesmí na Velký pátek?
S Velkým pátkem je spojená řada zvyků. Jeden z nejznámějších říká, že by se nemělo prát prádlo, protože voda má v tento den očistnou, duchovní moc.
Lidé věřili, že pokud byste do ní ponořili špinavé prádlo, bylo by to jako mýt ho v Kristově krvi. Praní, bělení a další práce s vodou tak byly považovány za neuctivé a zapovězené.
Pověry na Velký pátek
S Velkým pátkem se pojí i řada pověr. Asi nejznámější je ta, která říká, že se v tento den otevírají skály, kopce a hory, aby vydaly své poklady.
Otevírat se v ten den měl i Blaník, ze kterého měli vyjet bájní rytíři ke kontrole, jak se daří lidem v Česku.