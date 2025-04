Velikonoce jsou v náboženském kontextu velmi významné, zejména pak Velký pátek a Velikonoční pondělí, kdy byl Ježíš Kristus ukřižován a vstal z mrtvých. Celý „Svatý týden“ však provází řada lidových zvyků, které se více než ke křesťanství vážou k pohanským tradicím a spojení lidí s probouzející se přírodou. Obyčeje si také razily svou vlastní cestu napříč kraji, a setkáváme se tak s různými zvyky i jejich výklady. Leckde se řada z nich stále dodržuje. Takže pokud se vám na Modré pondělí nebude chtít do práce, máte na to plné právo!

Kdy začíná Velikonoční týden?

Co se nesmí na Květnou neděli? Péct! Květy na stromech bychom tak spekli a přivolali na sebe neúrodu.

Květná či Pašijová neděle bývá považována za začátek „Svatého týdne“ a její název odkazuje na kvítí, jímž obyvatelé Jeruzaléma vítali příjezd Ježíše Krista. Na Květnou neděli se nosily polorozkvetlé proutky jívy, tzv. kočičky, do kostela k požehnání. Ty dodnes patří k symbolům Velikonoc.

Jak souvisí Modré pondělí s modrou barvou?

Co se nesmí na Modré pondělí? Pracovat! To se ovšem netýká žen, které začínají s jarním úklidem.

Podle některých výkladů vychází jeho název z německého „blau“, což ve spisovné němčině znamená modrý, ale lidově se tak říká i lidem podnapilým. Ti jednak nejsou schopní práce, a kdyby náhodou, udělaly by se jim modravé modřiny. Takže na Modré (též Žluté) pondělí se nepracuje!

Šedivé úterý plné pavučin

Jarní úklid pokračuje i po Modrém pondělku. V úterý se vymetá prach a hlavně šedé pavučiny. Název může být i od šedivého nebe, o které v březnu a dubnu rozhodně není nouze. Také se mu říkalo Tlusté úterý, aby se lidé stihli najíst před následujícími třemi dny, kdy bude půst velmi přísný. Tak s chutí do toho!

Co se jí na Škaredou středu?

Co se nesmí na Škaredou středu: Šít a příst, ale také štípat dříví. Nemračte se, ať nejsou škaredé všechny středy až do konce roku!

Na Sazometnou středu se po pavučinách vymetou kamna a komíny. Škaredá se jí neříká podle počasí, ale podle škaredé zrady, jíž se dopustil Jidáš. Na její připomínku se ve středu a čtvrtek pečou jidáše ve tvaru zamotaného uzlu, na kterém se zrádce oběsil. Můžete též začít s barvením kraslic. Podává se pouze „škaredé“, tedy prosté jídlo, hrách či čočka.

Co se má dělat na Zelený čtvrtek?

Co se nesmí na Zelený čtvrtek: Nepůjčujte si a budete později odměněni! Zapomeňte na hádky, je to den odpuštění!

Říká se, že zvony odlétají do Říma, protože od čtvrtka do soboty nesmějí znít a místo nich se naplno rozezní řehtačky. Je to smutný den poslední večeře Páně a název Zelený čtvrtek připomíná právě na pláč či lkání, protože oba výrazy jsou si v němčině velmi podobné. Mezitím hospodyňky připravují zelené jídlo. Ale pozor přirozeně zelené! Například špenát nebo kopřivovou nádivku. Můžete najít i zelené pivo, ale to k velikonoční tradici příliš nepatří a je intoxikované irskými oslavami Dne svatého Patrika.

Proč se nejí maso na Velký pátek?

Co se nesmí na Velký pátek? Nic půjčovat, pracovat na poli či na zahradě, a dokonce ani prát, abychom náhodou nemáchali v Kristově krvi.

Na Velký pátek vrcholí půst, a proto je maso striktně zakázané. Připomínáme si Ježíšovo ukřižování, ale také den, kdy se otevírá matka země, aby vydala své poklady, proto se se zemí nesmělo hýbat, orat ani okopávat. Je sice svátek, ale obchody smějí zůstat otevřené, abyste si mohli nakoupit na velké sobotní pečení.

Proč se slaví Bílá sobota?

Co se nesmí na Bílou sobotu? Na Bílou sobotu se nekonají liturgické obřady.

Na Bílou sobotu byl Ježíš pohřben a čisté bílé roucho jí nejspíš dalo název. Také bylo nutné vybílit, tedy vymalovat, stavení, aby bylo čisté, a očistný je i oheň, který se tento den světí a lidé si ho odnášeli do svých domovů. Pro hospodyně je to hlavně den pečení. Půst už pomalu končí a obydlí provoní mazance a věnce i velikonoční beránci a nádivka s uzeným, první maso po skončení půstu. Večer se opět se rozezní zvony, a pokud zatřesete stromy, probudíte je k životu jako Krista, aby vám dávaly dobrou úrodu. Pleteme pomlázky a zdobíme vajíčka.

Co se dělá a hlavně nedělá na Neděli velikonoční?

Co se nesmí na Velikonoční neděli? Zejména pracovat, ostatně jako každou neděli.

Boží hod velikonoční je v křesťanství vnímán jako největší svátek roku. Aby taky ne, když konečně skončil půst a lidé se těší na velikonoční hody. Jí se vše, co se v sobotu upeklo a o nedělní mši nechalo posvětit. Tento den už má být vše hotovo a pracujeme co nejméně. Realita však i v minulosti nemohla být tak jednoduchá, vzhledem k tomu, že v hospodářství bylo stále co dělat.

Velikonoční pondělí aneb velké finále

Hlavní tradice Velikonoc se ve většině krajů, měst, rodin dodržuje dosud. Navzdory stále složitějšímu korektivu chování mužů k ženám je velikonoční pomlázka a vyšlehání děvčat trvalou součástí svátků. I zde však panuje nesoulad mezi krajovými zvyky a individuálními představami o tom, kdo koho a kdy smí vyšlehávat. V některých krajíc polévaly vodou dívky chlapce a jinde tomu bylo opačně. Někde stačí odnést si koledu, jinde musí děvčata věnovat mužům barevné pentle, aby si mohli navzájem dokazovat, kdo „jich dnes víc vyšupal“. Pro někoho jarní svátek omlazení a namlouvání, pro jiného zcela neduchovní a fyzicky nepříjemný zásah do soukromí.