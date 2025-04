Velikonoční slovníček Paškál Jde o velkou velikonoční svíci, kterou zapálí večer o Bílé sobotě kněz od velikonočního ohně. Od paškálu si pak zapalují své přinesené svíčky věřící. Paškál zůstává v kostele po celý rok. Rozsvěcuje se každý den až do Letnic a potom při významných obřadech, jako jsou sňatky nebo křty. Letnice Tento křesťanský svátek následuje 50 dní po Velikonocích. Říká se mu také Svatodušní svátky. Východní křesťané ho nazývají spíš Padesátnice. Vigilie Vigilia znamená latinsky bdění. Je to předvečer nebo noc před významným svátkem, kdy se v kostele koná zvláštní mše. Nejznámější je velikonoční vigilie před Velikonoční nedělí, dalšími jsou vigilie před Svatodušními svátky nebo v předvečer narození Ježíše - na Štědrý den. Gloria Gloria, celým názvem Gloria in excelsis Deo, je zpívaná modlitba ze 4. století. Česky zní její název Sláva Bohu na výsostech.