Co je to Šedivé úterý?
Šedivé úterý je součást pašijového týdne před Velikonocemi. Následuje po Modrém pondělí a předchází Škaredé středě.
Z pohledu církevních obřadů nejde o zásadní liturgický den. Pro vysvětlení „šedivé“ barvy se nejčastěji uvádí praktické důvody: šedivá obloha a vymetání pavučin z koutů.
Pojmenování jednotlivých dnů je ale do velké míry lidové a regionální. Vedle „Šedivého“ se někde objevuje i název „Žluté“, bankrotáři mohli totiž tento den odložit žlutý klobouk.
Tradice: velký jarní úklid
Se Šedivým úterým se pojí hlavně jarní úklid domácnosti. Podle tradice se v tento den zametalo, vymetaly se pavučiny, myla se okna a podlahy, někde se zmiňuje i bílení stěn. Cílem bylo „vyčistit“ dům po zimě a symbolicky ho připravit na svátky i na jaro.
Podle lidových pověr měl úklid pomoci „vyhnat“ z domu to, co se pojilo se zimou: nepořádek, smůlu a špatnou energii. V některých regionech se po úklidu nechávalo odložené trochu mléka pro domácí skřítky jako symbolické poděkování za ochranu domácnosti.
Co se nesmí dělat na Šedivé úterý?
Protože je Šedivé úterý těsně před Škaredou středou, připomínala se umírněnost: večer se nemělo hýřit a příliš popíjet, aby člověka „nepřišel postrašit“ zelený čert.
Kdy budou Velikonoce v roce 2026
Pašijovým týdnem začínají velikonoční svátky. Prvním dnem toho týdne je Květná neděle, poslední neděle před Velikonocemi. Křesťané po celém světě si tento den připomínají vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. V kostelech se světí kočičky a vrbové pruty. Příští rok před Popeleční středou se pak spálí a popelem dělá kněz věřícím křížek na čelo, popelec.
|Den
|Datum
|Tradice
|Květná neděle
|29. března
|žehnání vrbových proutků
|Modré pondělí
|30. března
|oltáře do modra, začíná úklid
|Žluté, modré, šedivé úterý
|31. března
|vymetají se pavučiny
|Sazometná, Škaredá středa
|1. dubna
|vymetání komínů, nemračit se!
|Zelený čtvrtek
|2. dubna
|jíst zelené pokrmy, večer zvony odletí do Říma
|Velký pátek
|3. dubna
|otvírá se země a vydává poklady, nesmí se prát
|Bílá sobota
|4. dubna
|konec půstu, pečou se mazance a beránky
|Boží hod velikonoční
|5. dubna
|největší slavnost křesťanů, zmrtvýchvstání Krista
K velikonočním svátkům patří i Velikonoční pondělí. Je spojeno s barevnými vejci, hodováním, šleháním pomlázkou a poléváním vodou. O Velikonočním pondělí je v Česku státní svátek a jsou zavřené obchody.
Jak se počítá datum Velikonoc?
Boží hod velikonoční se váže k začátku jara a je vždy první neděli, která následuje po prvním jarním úplňku. Tedy po prvním úplňku následujícím po 20. či 21. březnu, kdy začíná kalendářní jaro.
Velikonoční neděle pak může být od 22. března až do 25. dubna. Pokud první jarní úplněk připadá na neděli, budou Velikonoce až další týden.