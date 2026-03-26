Velikonoce 2026: Šedivé úterý a jeho tradice. Proč musíte vymést pavučiny

Tereza Hrabinová
  4:00
Šedivé úterý vychází v roce 2026 na 31. března a podle lidové tradice je spojované hlavně s důkladným úklidem od vymetání pavučin až po mytí oken. Odkud se vzal jeho název a co se v tento den dřív dělávalo?
ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Co je to Šedivé úterý?

Šedivé úterý je součást pašijového týdne před Velikonocemi. Následuje po Modrém pondělí a předchází Škaredé středě.

Z pohledu církevních obřadů nejde o zásadní liturgický den. Pro vysvětlení „šedivé“ barvy se nejčastěji uvádí praktické důvody: šedivá obloha a vymetání pavučin z koutů.

Pojmenování jednotlivých dnů je ale do velké míry lidové a regionální. Vedle „Šedivého“ se někde objevuje i název „Žluté“, bankrotáři mohli totiž tento den odložit žlutý klobouk.

Tradice: velký jarní úklid

Se Šedivým úterým se pojí hlavně jarní úklid domácnosti. Podle tradice se v tento den zametalo, vymetaly se pavučiny, myla se okna a podlahy, někde se zmiňuje i bílení stěn. Cílem bylo „vyčistit“ dům po zimě a symbolicky ho připravit na svátky i na jaro.

Podle lidových pověr měl úklid pomoci „vyhnat“ z domu to, co se pojilo se zimou: nepořádek, smůlu a špatnou energii. V některých regionech se po úklidu nechávalo odložené trochu mléka pro domácí skřítky jako symbolické poděkování za ochranu domácnosti.

Co se nesmí dělat na Šedivé úterý?

Protože je Šedivé úterý těsně před Škaredou středou, připomínala se umírněnost: večer se nemělo hýřit a příliš popíjet, aby člověka „nepřišel postrašit“ zelený čert.

Kdy budou Velikonoce v roce 2026

Pašijovým týdnem začínají velikonoční svátky. Prvním dnem toho týdne je Květná neděle, poslední neděle před Velikonocemi. Křesťané po celém světě si tento den připomínají vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. V kostelech se světí kočičky a vrbové pruty. Příští rok před Popeleční středou se pak spálí a popelem dělá kněz věřícím křížek na čelo, popelec.

Pašijový týden 2026
DenDatumTradice
Květná neděle29. březnažehnání vrbových proutků
Modré pondělí30. březnaoltáře do modra, začíná úklid
Žluté, modré, šedivé úterý31. březnavymetají se pavučiny
Sazometná, Škaredá středa1. dubnavymetání komínů, nemračit se!
Zelený čtvrtek2. dubnajíst zelené pokrmy, večer zvony odletí do Říma
Velký pátek3. dubnaotvírá se země a vydává poklady, nesmí se prát
Bílá sobota4. dubnakonec půstu, pečou se mazance a beránky
Boží hod velikonoční5. dubnanejvětší slavnost křesťanů, zmrtvýchvstání Krista

K velikonočním svátkům patří i Velikonoční pondělí. Je spojeno s barevnými vejci, hodováním, šleháním pomlázkou a poléváním vodou. O Velikonočním pondělí je v Česku státní svátek a jsou zavřené obchody.

Jak se počítá datum Velikonoc?

Boží hod velikonoční se váže k začátku jara a je vždy první neděli, která následuje po prvním jarním úplňku. Tedy po prvním úplňku následujícím po 20. či 21. březnu, kdy začíná kalendářní jaro.

Velikonoční neděle pak může být od 22. března až do 25. dubna. Pokud první jarní úplněk připadá na neděli, budou Velikonoce až další týden.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

