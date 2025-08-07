„V životě jsem nebyla šťastnější. Mívala jsem mladší muže, ale nikdy jsem nebyla tak spokojená. Nic mi nechybí. Edgar je úžasný muž. Náš vztah je plnohodnotný a vášnivý. Nic mu nechybí. Nenašla jsem jedinou věc, kterou bych nám vytkla,“ uvedla žena.
Mnoho členů její rodiny vztah odsuzuje a nechtějí se s párem stýkat. Mají za to, že vztah nebude mít dlouhé trvání a Edgara odmítají do rodiny přijmout. Diana ovšem prý vztah myslí vážně a věří, že se společně s Edgarem nakonec dočkají i vytouženého potomka.
„Rozumím tomu, že nás někdo zprvu nechápe. Neznám moc vztahů, kde by mezi sebou lidé měli tak velký věkový rozdíl. Není to úplně běžné a to znamená, že to bude šokovat. Ale zároveň do našeho vztahu nikomu nic není a nerozumím těm nenávistným komentářům. Je to směšné. Hlavně starší lidé Edgara slovně napadají a podle mě za tím stojí jen závist, že si dokáže užívat života,“ myslí si Diana.
Kupodivu nejlépe celou situaci vzali rodiče šťastné manželky, kteří zprvu byli zaskočeni, ale nyní jsou rádi, že má jejich dcera vedle sebe muže, který je slušný a zodpovědný. Edgar je starší než otec Diany, ale velmi si všichni rozumí.
„Moji rodiče jsou úžasní. Ale ne všichni z rodiny jsou z našeho manželství nadšení. Pamatuji si jasně začátky našeho vztahu. Oslovil mě Edgar přes naše společné známé a já zprvu nevěřila, že to myslí vážně. Od prvního setkání mi s ním bylo skvěle. Je to obrovský gentleman a moje spřízněná duše,“ dodala žena pro The Mirror.