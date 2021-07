Zajíčka, nebo moudré stáří? Čeho se bát a na co se těšit, když vás dělí roky

Říká se, že na věku nezáleží. Není to však vždycky pravda. Ženy, které mají zkušenost se starším i s mladším mužem, by mohly vyprávět. Už jen několikaletý rozdíl může ve vztahu, a to zdaleka nejen v sexu, hodně zamíchat kartami.