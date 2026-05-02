1 Být mladá
Když je vám čtyřicet tři, je ještě teoreticky možné vypadat jako třicítka. A tím pádem to po vás svět chce. Pokud se nestaráte o trendy strakaté tenisky, nebarvíte si vlasy a ignorujete módní smaragdový odstín nehtů, jste trapná a hrozně stará.
Ovšem když je vám padesát? Najednou je to regulérní. A bylo by naopak trapné, kdybyste se hrozně snažila vypadat na třicet. „Víte co, je mi pade a kašlu vám na to,“ můžete prohlásit a s grácií si prohrábnout prošedivělou hřívu.
Emoce jsou nástrojem spojení, ale i zdrojem nedorozumění, říká terapeutka
Když se přestanete urputně omlazovat, najednou všichni kolem zjihnou a začnou říkat, že stárnete s grácií. Samozřejmě, není to tak jednoduché. Pokud vám opravdu začne být úplně jedno, jak vypadáte, přestanete si krémovat boty a ustřihávat visící nitě z kabátu, hrozí, že se překlopíte do opačného extrému – do té pověstné neviditelnosti.
Ale vy jste přece chytrá. Necháte si všechny atributy sebevědomé padesátky. Pěstěné vlasy, nehty s jemnou perletí podle anglické královny, kabát, co vydrží pěkných deset sezon, a rtěnku v barvě moudrých intelektuálek – tmavá bordó, že?