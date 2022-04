Vděčnost umí porazit i depresi. Sedm nástrojů, jak ji objevit a prožít

Herečka Emma Watson, muzikant Albert Černý, youtuber Karel „Kovy“ Kovář a další známé osobnosti mluví o tom, že si píšou deník vděčnosti. I díky tomu se dostává toto téma do módy.

A je to užitečná móda, protože sednout si a zamyslet se, za co jsem ten který den vděčný, je ohromná pomůcka psychohygieny. Pomáhá přešaltovat mozek ze statusu „nemám vše, co chci“ na „jsem vděčný/vděčná za to, co mám“.

Studie dokazují, že lidé, kteří si pravidelně zaznamenávají, za co jsou vděční, mají nižší riziko deprese a vyhoření, lépe spí, mají víc energie a méně stresu, lepší vztahy… prostě jsou celkově spokojenější a zdravější.

Taková pětiminutovka vděčnosti vás ukotví v přítomnosti a pomůže vám docenit tady a teď.