Může to být drobnost, kterou zahlédnete během okamžiku, jindy jde o celkové nastavení a přístup k životu. Věcí, chování, detailů či smyslových vjemů, které v nás vyvolají vzrušení, je víc než sexy mužů na Zemi. Stejné je to ale i s tím, co naši žádostivost rychle a spolehlivě zchladí.
Poptala jsem se ve svém okolí a porozhlédla se po internetu, abych zjistila, jestli se některé odpovědi opakují častěji. Můj malý průzkum ukázal především to, že předehra začíná mnohem dřív než večer v posteli.
Další velkou kapitolou se staly úzké kalhoty. Trend, který před deseti lety kraloval ulicím, dnes u řady žen vyvolává spíš odpor.