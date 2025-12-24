Berani
O Vánocích vám ztěžkne všechno, co bylo těžké už během celého roku. Zkuste to vzít tak, že je to u konce a do příštího roku už toto téma táhnout nemusíte. Když se záměrně, byť ztěžka, zklidníte, zjistíte, že to vlastně celý rok vyřešil sám. Že víte, co dělat, kudy kráčet dál.
Jen se nesmíte vysilovat stresem, který na vás nahrnou druzí. Na míle se vyhněte povinnostem činěným za druhé! Jinak pod stromečkem všechny pokoušete v důsledku nahromaděného vzteku.