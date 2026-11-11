Letošní Vánoční sbírka iDNES.cz pomůže rodinám dětí s poruchou autistického spektra. Společně s nadačním fondem AutTalk, který založila Miss 2007 Kateřina Sokolová, podpoří náročnou péči a boj s každodenními výzvami, s nimiž se rodiny musejí potýkat. Společně jsme vybrali tři konkrétní příběhy z různých koutů České republiky.
Našim cílem není jen vybrat peníze, ale také otevřít téma poruchy autistického spektra a přiblížit skutečnou tvář každodenní péče o děti s touto diagnózou – únavu a obavy nejbližších, ale i vzácné chvíle radosti a sounáležitosti v rodině.
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Tři příběhy, tři rodiny
Monika Peřinová žije v Olomouci a sama se stará o tři děti: pětiletého Matyáše, tříletého Toníka a desetiměsíční Rosálii. Právě tříletý Toník prochází diagnostikou kvůli podezření na poruchu autistického spektra a vývojovou dysfázii. Má velké komunikační potíže, špatně snáší změny a často prožívá stavy silného přetížení.
O autismu
Zdroj: Nautis.cz
Monika se snaží skloubit náročnou péči o Toníka s výchovou dalších dvou dětí a zajištěním chodu domácnosti. Peníze ze sbírky jí pomohou pořídit spolehlivé auto, které potřebuje pro časté cesty k lékařům a zaplatit terapie, odbornou péči a rozvojové pomůcky pro Toníka.
Stanislava Kolářová z Jiřic u Miroslavi se velmi dlouho zdráhala požádat o pomoc. Sama ale pečuje o čtyři děti a její čtyřletý Staník má diagnostikovaný těžký autismus. Je silně fixovaný na maminku, nekomunikuje a obtížně zvládá změny prostředí.
Stanislava přitom sama pracuje jako asistentka pedagoga a dále se vzdělává, aby dokázala synovi, ale i dětem s podobnými obtížemi lépe porozumět. Rodina žije od výplaty k výplatě a Stanislava bojuje s únavou. Peníze ze sbírky by jí pomohly zaplatit rozvojovou terapii pro Staníčka, dopravu k odborníkům i domácí senzorický koutek pro syna, který mu pomůže zvládat stavy přetížení.
Zuzana Jurková žije ve Vrchlabí a pečuje o šestiletého Damiánka s poruchou autistického spektra a s těžkou epilepsií. Ten v minulosti prodělal až dvanáct záchvatů denně, dokud se nepovedlo najít účinnou léčbu. Nyní je bez záchvatů, ale jeho vývoj se radikálně proměnil: z dříve mluvícího a hrajícího si chlapce se stal kluk, který nekomunikuje, je velmi citlivý na hluk a na jakékoli změny.
Zuzana vychovává Damiánka sama a aby zvládala chodit do práce a vydělávat peníze, pomáhá jí s každodenní péčí Damiánkova babička, která kvůli péči o vnuka musela opustit zaměstnání. Peníze ze sbírky jim pomohou zajistit odborné terapie pro Damiánka, senzorické a výukové pomůcky, ale i dopravu k lékařům.
Jak můžete pomoci?
V letošní sbírce hrajeme jako jeden tým: máme jednu sbírku a jeden QR kód a veškeré peníze Nadační fond AutTalk rozdělí mezi všechny tři rodiny, tak aby všechny dosáhly na důstojnější život a aby se povedlo zajistit jim potřebné terapie.
Přispět můžete přímo přes QR kód, ale také bankovním převodem libovolné částky na transparentní účet 4010401017/2010, VS 111111.
Vánoční sbírka iDNES.cz poběží do 21. prosince 2026.