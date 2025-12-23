Kouzelná vánoční přání 2025: Vzpomeňte si na ty, na kterých vám záleží

Ivana Vaňkátová
  4:00
Hledáte to správné přání k Vánocům pro své blízké i kolegy? Máme pro váš skvělé texty pro inspiraci. Vánoce jsou jako hřejivá náruč – voní po jehličí, skořici a připomínají nám, že to nejdůležitější v životě nejsou dárky pod stromečkem, ale lidé, se kterými ten čas sdílíme. I když v roce 2025 často saháme místo po papírové pohlednici po mobilním telefonu a SMS, podstata vánočních přání zůstává stejná: touha poslat dál kousek radosti a dát blízkým vědět, že v srdci jsou s námi.
Fotogalerie4

Vánoční přání | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Někdy je těžké najít ta správná slova, která by vyjádřila všechno, co cítíme. Proto jsme pro vás připravili pestrou inspiraci pro vaše vánoční přání. Najdete u nás texty, které zahřejí u srdce, vykouzlí úsměv na tváři nebo pobaví staré přátele.

Ať už letos posíláte přání k Vánocům s předstihem, nebo píšete rychlou zprávu těsně před štědrovečerní večeří, pamatujte – i krátká SMS může být tím nejhezčím a zároveň originálním dárkem.

Nejkrásnější přání k Vánocům pro rok 2025

Tato přání jsou sázkou na jistotu. Text k Vánocům můžete poslat blízkým přátelům i vzdálenějším příbuzným, kterým chcete popřát klid a pohodu.

Přejeme vám, aby Vánoce doma zavoněly štěstím, láskou a spokojeností. Ať je tento čas plný kouzelných chvil a splněných snů.“

Ať se Vánoce promění v zimní pohádku, kde každá sněhová vločka nese nový důvod k radosti.“

Když světýlka ti oči rozzáří, přeji ti Vánoce plné snění. Ať Ježíšek přinese víc než dárky – klid, zdraví a vzácné okamžiky.“

Ať jsou Vánoce přesně takové, jaké si je přeješ. A nový rok ještě o kousek lepší.“

Přeji ti to, co člověk nejvíc potřebuje – zdraví. To, co člověk stále hledá – štěstí. A to, bez čeho se nedá žít – lásku. Krásné Vánoce a šťastný nový rok!“

„Kéž jsou letošní Vánoce 2025 plné klidu, smíchu a maličkostí, které zahřejí víc než horký svařák. Krásné svátky!“

Vtipná vánoční přání vykouzlí úsměv

Vánoce nemusí být jen vážné a sentimentální. Pokud víte, že adresát ocení nadsázku, zkuste originální a humorný text.

„Letí Ježíšek s nadílkou, vrtí při tom prdýlkou. Žízeň prý má jako trám, letí rovnou k vám. Pokud čekáš nadílku, nech za oknem lahvinku.“

Nezapomeňte, že se Ježíšek narodil ve chlévě. A tak se vykašlete na vánoční úklid, ať se u vás cítí jako doma!“

Ať Ježíšek trefí správnou velikost dárků… i ponožek.“

„Přeji ti pod stromečkem všechno, co sis vygooglil, ale nikomu neřekl.“

„Stromek hoří, kapr zlobí, zkouší z vany uprchnout, děti chodí na cukroví, pes se nechce z gauče hnout. Salát byl už dávno sněden, kocour žere ovoce, koledy zní z reprobeden – to jsou zase Vánoce!“

Krátké vánoční přání do SMS

Někdy stačí pár slov, aby druhý věděl, že na něj myslíte. Tato krátká, výstižná a univerzální SMS přání jsou ideální pro rychlé rozeslání, třeba i celému adresáři.

„Ať je Štědrý večer kouzelný a vánoční čas plný pohody.“

„Krásné Vánoce 2025 a šťastný nový rok plný zdraví!“

„Pohodové Vánoce plné radosti a zaslouženého klidu. Posílám objetí.“

„Veselé Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2026!“

Vánoční přání

Vánoční básničky, které pohladí

Krátké rýmované texty jsou klasikou, která nikdy neomrzí a skvěle nahradí přání k Vánocům. Skvěle vyniknou i na jmenovce dárku pod vánočním stromkem.

„Ježíšek pomalu zapřahá sáně, za okny vidět je paprsku svit. Zavři teď oči a nastav své dlaně, lásku a štěstí do nich si chyť. Šťastné a veselé Vánoce!“

„Za oknem sype se sněhová nadílka, záclony provoní anýz a vanilka. Sváteční koledy zpívají andělé, už jsou tu Vánoce šťastné a veselé…“

„Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte lehkým krokem za tím novým rokem.“

„Pod stromeček balík zdraví, vzácný poklad, jak se praví. Štěstí, radost, žádné hádky, prostě ty nejhezčí svátky.“

„Hromadu dárků, co srdce pohladí, rodinu a přátele, co nikdy nezradí. K bohatství krůček, ke štěstí krok, nádherné Vánoce a nový rok!“

„Šupinku pro štěstí schovej si do dlaní, radost ti přinese, smutek prý zahání. K vánoční pohodě rozkroj si jablíčko, přeji ti ze srdce zdraví a štěstíčko.“

„Ať zvoní smích a ne starosti, Vánoce plné lásky a radosti. Štěstí ať v domě se ubytuje a láska v srdcích se rozprostře.“

„Stromeček září a svařák hřeje, vůně cukroví v domě se směje. Ať láska a klid Tě provází, každý den Tvůj štěstím rozzáří. Veselé Vánoce!“

„Bílé vločky padají, Vánoce už volají. Přejeme vám radost, zdraví, ať se u vás štěstí staví.“

„Do nového roku zbývá jen pár hodinek, přeji, ať ti přinese spousty dobrých novinek. Zdraví, štěstí, lásku a kupu penízků, ať máš dobrých lidí vždy hodně nablízku!“

Kouzelná přání pro děti

Pro ty nejmenší jsou Vánoce především o kouzelném tajemství a splněných snech.

„Přeji ti Vánoce plné pohádek, smíchu a kouzelných dárků od Ježíška.“

„Nádherné Vánoce, sluníčko naše zlaté, nejen na dárky ať jsou svátky bohaté. Máme tě moc rádi.“

„Ať ti pod stromečkem zazáří přesně ta hračka, kterou sis nejvíc přál. Krásné Vánoce, malý objeviteli!“

„Hodný zlatý Ježíšek, oblékl si kožíšek a za tebou se vydal, aby ti úsměv dal prostřednictvím dárečků, ty budou krásné, panečku!“

„Krásné Vánoce plné her, nejlepšího cukroví a objetí maminky.“

Vánoční přání

Profesionální vánoční přání pro kolegy a firemní partnery

V pracovním prostředí volíme u přání spíše decentní tón, který ale nemusí být suchý. Vyjádření díky za spolupráci kolegům v roce 2025 je milým gestem.

„Pohodové svátky, hodně sil do nového roku a ať se daří vše, na co sáhnete.“

„Přeji klidné Vánoce a nový rok 2026 plný úspěchů – pracovních i osobních. Děkuji za skvělou spolupráci.“

„Krásné a ničím nerušené Vánoce. Těším se na naše další společné projekty v budoucím roce.“

Pro milovanou osobu k Vánocům: Láska pod jmelím

Nebojte se být osobní a trochu romantičtí. Naše texty vám v tom pomohou.

„Až koledy budou hrát, pověsíme pod strop jmelí, políbím tě a budu si přát, ať jsme spolu život celý.“

„Nejhezčí dárek už mám – tebe. Krásné společné Vánoce, lásko.“

„Díky, že jsi. S tebou mají Vánoce i ten nejobyčejnější den smysl. Miluji tě.“

Tyhle Vánoce budou úžasné, to moc dobře vím. Nic se nemůže vyrovnat tomu, že je s tebou oslavím!“

Ať jsou naše Vánoce plné klidu, smíchu a společných chvil. Všechno ostatní je bonus.“

„Přeji si jediné: aby nám spolu bylo v roce 2026 stejně skvěle, jako je nám teď u stromečku.“

Vánoční přání

Lehce ironická přání pro kamarády

Přání pro ty, se kterými sdílíte smysl pro černý humor a neberete svátky příliš vážně.

„Přeji ti klidné Vánoce. Nebo aspoň dostatek vína, aby to tak aspoň chvíli vypadalo.“

„Přeji Vánoce bez dramat… a nový rok s minimem trapných historek.“

„Ať ti Ježíšek nadělí to, co skutečně chceš, a ne to, co si podle něj zasloužíš. Veselé svátky!“

„Ať máš o svátcích dost cukroví, alkoholu a výmluv, proč nechodit ven.“

„Krásné Vánoce! Ať přežiješ rodinu i Silvestra.“

Tip: Jak napsat vlastní a originální přání?

Pokud chcete být letos opravdu osobití, zkuste do textu přidat jednu konkrétní věc, kterou s daným člověkem sdílíte. Může to být vtipná vzpomínka z uplynulého roku 2025 nebo přání konkrétního splněného snu. I ta nejjednodušší věta napsaná od srdce má větší váhu než dlouhá zkopírovaná básnička.

