Umíte vybírat dárky? Náš zábavný test vám prozradí, jaký jste Ježíšek

Jestli ještě stále nevíte, čím obdarovat na Vánoce své blízké, můžete se inspirovat tipy, které jsme pro vás připravili. Máte v okolí někoho, kdo si potrpí na designové dárky? Tady je několik zajímavých inspirací. Hodit se může i něco do bytu. Nezapomínáme ani na kulturní tipy nebo dárky pro herní nadšence.

Dárky ovšem nemusíte jen kupovat. Co takhle je letos vyrobit a potěšit své blízké třeba nějakým jedlým překvapením nebo například pěnivou koulí do koupele? A co třeba dárky úplně zadarmo?