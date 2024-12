Dva lexauriny a láhev vína. Samota o Vánocích ničí duše, ale není trvalá

Konečně jsou tu dny, na které se připravujeme snad od září. Ať chceme, nebo ne, skočily nám na záda v plné síle, bohatě podporovány pohádkami a přeslazenými zeleno-červenými komediemi v televizi, doplněné srdceryvnými reklamami zachycujícími dokonalou rodinu a pocity štěstí. Mariah Carey a její odrhovačka All I Want for Christmas samozřejmě nesmí chybět.

A pak je tu realita všedních dní a našich životů, které se jednorožcovými scénáři vánočních filmů neřídí: Petr bude trávit Štědrý den sám, protože před dvěma lety přišel o ženu. Olina je důchodkyně a na Vánoce bude sama ve svém domě, protože nechce narušovat chod dvou mladých rodin svých dětí. Jana je rozvedená a její potomci, kolem kterých se točí celý rok, slaví nejkrásnější dny v roce u expartnera. A Laura je single a za žádnou cenu nechce být i letos s rodiči, kteří se každoročně pohádají kvůli bramborovému salátu i návštěvě matčiny sestry.

Jak přežít samotu o svátcích, které apelují na rodinnou pospolitost a intenzivně brnkají na emoce už několik dlouhých týdnů, aniž bychom skončili s lahví v ruce či na lexaurinu?